Снаряди, Taurus, F16: Порошенко на Конгресі ЄНП закликав союзників дати Україні все, що треба для перемоги

Петро Порошенко під час виступу на Конгресі Європейської народної партії в Бухаресті закликав західних партнерів дати Україні всю зброю, яка їй потрібна для перемоги над путіним, швидше, вчасно, без будь-яких обмежень.

«Фундаментальним пріоритетом для Європи є стійка безпекова ситуація завдяки нашій спільній перемозі. Немає окремої перемоги України, окремої перемоги будь-якої країни-члена Європейського Союзу чи окремого союзу у демократичному світі. Це все – одна перемога. Іншого шляху немає», – сказав Порошенко.

«Нашим спільним посланням має бути те, що ми не віримо путіну. Ми не боїмося путіна і обов’язково переможемо. Україну треба підтримувати стільки, скільки потрібно для перемоги», – сказав пʼятий президент.

«По-перше, безумовно, це військова допомога. Є три магічних слова. Перше – боєприпаси. Боєприпаси, вироблені в Європейському Союзі або доставлені зі всього світу. Друге – коаліція реактивних винищувачів для повернення контролю над повітряним простором України. Не тільки F-16, але й реактивних винищувачів європейського виробництва. І магічне слово номер три – це ракети великої дальності, включно з Taurus. Це не тільки заради кримського прориву. Це допомога українській армії знищити всі ворожі боєприпаси та допомогти нашим воїнам здобути спільну перемогу», – сказав Порошенко.

«Я вітаю ініціативу ЄНП щодо плану ЄС для перемоги України. І дякую, що ви включили всі наші пропозиції від партії «Європейська Солідарність», від української делегації та українського народу. Це наш спільний продукт», – наголосив лідер партії.

«Я вважаю, що посилення санкційного режиму – це єдиний спосіб зупинити можливість путіна фінансувати війну. Треба закрити цю діру. Ми повинні використовувати заморожені російські активи. Незалежно від того, як ми це зробимо, але ми повинні робити це прямо зараз і негайно. Або через використання їх як гарантії позичання Україні грошей. І всі ці гроші тепер мають піти на підтримку українських військових», – вважає Порошенко.

За словами пʼятого президента, політика розширення Євросоюзу є найкращою політикою для Європи та ключем до миру, стабільності і безпеки назавжди.

«Ми повинні бути амбітними та заохочувати всі відповідні сторони, щоб зробити наш вступ можливим до наступних виборів у ЄС, 2029 року. Це дуже важка робота на наступні п’ять років», – наголосив Петро Порошенко.

«Саме в Україні триває боротьба за сильнішу та безпечнішу Європу. Стійте з Україною. Боріться з нами до нашої перемоги. Вічна слава всім українським героям у боротьбі за нашу незалежність, демократію, свободу, вільну Європу та правовий світопорядок», – сказав Порошенко.

Як відомо, Петро Порошенко на запрошення президента ЄНП бере участь у Конгресі ЄНП як лідер партії «Європейська Солідарність». Участь Порошенка, якому неодноразово зривали міжнародні візити, стала можливою завдяки тиску європейських партнерів. Зокрема, у Резолюції Європарламенту, ухваленій 29 лютого, окремим пунктом відзначається стурбованість щодо обмежень для депутатів ВР з демократичної опозиції здійснювати парламентську дипломатію.

«Європейський парламент висловлює стурбованість обмеженням виїзду за кордон депутатів Верховної Ради України; вважає, що це можна вважати невибірковим обмеженням політичної діяльності обраних членів парламенту, зокрема тих, які представляють опозицію; твердо вірить, що під час війни не слід нехтувати будь-яким політичним ресурсом, який може представляти справу України на будь-якому міжнародному форумі», – йдеться у Резолюції.