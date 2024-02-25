Політика

13:15 25.02.2024

Запрошення України до НАТО на Вашингтонському саміті - основне питання на зустрічах нардепів із колегами з парламентів країн Альянсу - Стефанчук

1 хв читати
Запрошення України до НАТО на Вашингтонському саміті - основне питання на зустрічах нардепів із колегами з парламентів країн Альянсу - Стефанчук

Запрошення України до Північноатлантичного альянсу на саміті у Вашингтоні є пріоритетним на зустрічах народних депутатів із колегами з парламентів країн - членів НАТО, заявив голова Верхової Ради Руслан Стефанчук.

"Сьогодні ми, спілкуючись із кожним парламентарієм, із кожним спікером, із кожною парламентською делегацією, (порушуємо - ІФ-У) питання Вашингтонського саміту - це одне з пріоритетних питань. Ми просимо, щоб саме парламенти тиснули на свої уряди, на своїх президентів ухвалити відповідні рішення, які забезпечать успішність проведення Вашингтонського саміту", - сказав Стефанчук на конференції "Україна. Рік 2024" у неділю.

Саміт НАТО, присвячений 75-річчю Альянсу, відбудеться у Вашингтоні в липні 2024 року.

Теги: #стефанчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:45 25.02.2024
Парламентський саміт Кримської платформи цього року відбудеться в Латвії - Стефанчук

Парламентський саміт Кримської платформи цього року відбудеться в Латвії - Стефанчук

13:44 25.02.2024
Стефанчук анонсував подію з просування інтересів України в Конгресі США

Стефанчук анонсував подію з просування інтересів України в Конгресі США

15:24 16.01.2024
Разумков запропонував ДБР відкрити справу проти Стефанчука через відмову вносити до порядку денного відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацоборони

Разумков запропонував ДБР відкрити справу проти Стефанчука через відмову вносити до порядку денного відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацоборони

17:02 12.01.2024
Стефанчук обговорив із Пріцкер подальшу фінансову та військову підтримку України

Стефанчук обговорив із Пріцкер подальшу фінансову та військову підтримку України

14:27 11.01.2024
У Раді збирають підписи нардепів за відставку спікера

У Раді збирають підписи нардепів за відставку спікера

19:17 10.01.2024
Питання про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки буде винесено на розгляд Ради тільки після рішення погоджувальної ради - Стефанчук

Питання про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки буде винесено на розгляд Ради тільки після рішення погоджувальної ради - Стефанчук

14:47 10.01.2024
Стефанчук достроково завершив засідання Ради в середу після того, як нардепи заблокували трибуну з вимогою розглянути питання про відкликання Безуглої

Стефанчук достроково завершив засідання Ради в середу після того, як нардепи заблокували трибуну з вимогою розглянути питання про відкликання Безуглої

18:06 09.01.2024
Геращенко подала позов до суду на Стефанчука за бездіяльність

Геращенко подала позов до суду на Стефанчука за бездіяльність

21:34 05.01.2024
Телемарафону бракує глибоких дискусій з важливих питань і реальних історій про ситуацію на фронті - Стефанчук

Телемарафону бракує глибоких дискусій з важливих питань і реальних історій про ситуацію на фронті - Стефанчук

21:15 05.01.2024
Перше ж пленарне засідання Ради в січні розпочнеться з голосування за призначення голови Рахункової палати

Перше ж пленарне засідання Ради в січні розпочнеться з голосування за призначення голови Рахункової палати

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Країни G-7 ніколи не визнають "вибори", що проводяться РФ на окупованих територіях України - заява

Канада запроваджує додаткові санкції проти РФ

Уряд Нідерландів повідомив про швидке укладення угоди з Україною про безпеку

Зеленський провів у Львові зустріч із делегацією сенаторів США

Спільна заява керівництва ЄС: Європейський Союз і далі підтримуватиме Україну

ОСТАННЄ

Україна веде окремий переговорний трек щодо підписання безпекової угоди з ЄС - Жовква

У нових санкціях проти РФ, застосованих партнерами України, відображено напрацювання Міжнародної робочої групи "Єрмака-Макфола"

Країни G-7 ніколи не визнають "вибори", що проводяться РФ на окупованих територіях України - заява

Кличко показав, як столиця жила на початку вторгнення

Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо України

Канада запроваджує додаткові санкції проти РФ

Уряд Нідерландів повідомив про швидке укладення угоди з Україною про безпеку

Зеленський провів у Львові зустріч із делегацією сенаторів США

Спільна заява керівництва ЄС: Європейський Союз і далі підтримуватиме Україну

ВР визнала право інгуського народу на створення незалежної національної держави

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА