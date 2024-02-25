Запрошення України до НАТО на Вашингтонському саміті - основне питання на зустрічах нардепів із колегами з парламентів країн Альянсу - Стефанчук

Запрошення України до Північноатлантичного альянсу на саміті у Вашингтоні є пріоритетним на зустрічах народних депутатів із колегами з парламентів країн - членів НАТО, заявив голова Верхової Ради Руслан Стефанчук.

"Сьогодні ми, спілкуючись із кожним парламентарієм, із кожним спікером, із кожною парламентською делегацією, (порушуємо - ІФ-У) питання Вашингтонського саміту - це одне з пріоритетних питань. Ми просимо, щоб саме парламенти тиснули на свої уряди, на своїх президентів ухвалити відповідні рішення, які забезпечать успішність проведення Вашингтонського саміту", - сказав Стефанчук на конференції "Україна. Рік 2024" у неділю.

Саміт НАТО, присвячений 75-річчю Альянсу, відбудеться у Вашингтоні в липні 2024 року.