Петро Порошенко планує здійснити візити до Польщі, Німеччини та Ізраїлю

15 лютого у Варшаві Петро Порошенко проведе зустрічі з Міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, Головою Комітету із закордонних справ Сейму Павлом Ковалем та депутатами Сейму Польщі для обговорення актуальних питань двосторонньої співпраці, в тому числі проблематики торговельних перевезень.

16-18 лютого на запрошення організаторів п’ятий президент України візьме участь у 60-й Мюнхенській безпековій конференції, де заплановані окремий виступ, двосторонні зустрічі з політичними лідерами держав-членів ЄС та представниками Республіканської партії США.

«За кілька днів у мене запланована поїздка на 60-ту сесію Мюнхенської безпекової конференції, їду туди на запрошення організаторів. Там планую передусім зустрітися з конгресменами республіканцями і зробити все можливе, щоб переконати їх пришвидшити постачання ракет, боєприпасів та F-16 для Збройних Сил. Моє завдання — провести низку дипломатичних зустрічей, аби дати нашим партнерам зі США зрозуміти, що нам потрібна зброя. Бо ніхто у світі не здатен дати нам настільки технологічної зброї», – сказав Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт.

19-20 лютого у статусі члена Почесної Ради Міжнародного демократичного союзу Петро Порошенко здійснить «візит солідарності» до Ізраїлю у складі делегації високого рівня на чолі з Головою МДС Стівеном Харпером.