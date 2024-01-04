Стефанчук про тези від МЗС для нардепів перед відрядженнями: Усі, хто представляє Україну за кордоном, мають підтримувати її one voice

Отримання народними депутатами перед відрядженнями за кордон тез від Міністерства закордонних справ України не є спробою обмежувати їхню діяльність, але сприятиме реалізації принципу one voice у державній політиці на міжнародній арені, повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Питання отримання тез від МЗС викликало великий шквал обговорень. Хочу нагадати, що в період воєнного стану дуже важливий one voice від держави. І ті, хто критикують це, виїжджаючи у відрядження, все одно отримують такі тези, тому що така державна політика. Звісно, ти можеш говорити від себе що завгодно, але з основних питань (зброя, фінанси, допомога Україні, санкційна підтримка) ми всі маємо виступати одним голосом. І саме для цього такі тези мають надаватися. І це правильно, тому що ми як держава Україна - одна команда на міжнародному рівні", - сказав Стефанчук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи зміни, що набули чинності в розпорядженні щодо відряджень народних депутатів за кордон.

За його словами, це "елементарні вимоги" (що існують у багатьох парламентах), які Верховна Рада України приводить до "відповідних стандартів", що дасть змогу провадити ефективну діяльність.

"Почнемо з того, що в розпорядженні чітко передбачено, що народний депутат має отримати ці тези або узгодити свої для того, щоб мати one voice. Якщо депутат діє нарізно з позицією України, то чи має право такий депутат представляти парламент у міжнародних відносинах? Маю великі сумніви. Причому я хочу наголосити, що відрядження - це одна зі складових міжпарламентської активності. І коли депутат представляє парламент України, то від його імені має говорити те, що сьогодні потрібно українському народу, а не переслідувати якісь власні бізнес-інтереси. Знову ж таки, у розпорядженні ми встановили таку гнучку норму, тому що розуміємо, що МЗС не може диктувати парламенту, але основні положення, основний one voice щодо політики держави мають підтримувати всі, хто представляє Україну за кордоном", - пояснив спікер.

Водночас він наголосив, що результативність міжпарламентської діяльності є її пріоритетом.

"Парламент ІХ скликання має що пред'явити українському суспільству в частині саме міжпарламентської дипломатії. Це питання, пов'язані з рішеннями парламентів країн світу щодо підтримки України, щодо надання фінансової допомоги, зброї. Це велика робота парламентських асамблей. Це ухвалення рішень про санкції проти агресора, про визнання [Росії] державою-агресором. Ці питання пов'язані з підтримкою Формули миру, Кримської платформи. Це питання Голодомору: за два роки нам вдалося вдвічі збільшити кількість парламентів, які визнали Голодомор геноцидом, причому йдеться про парламенти, про які говорили, що вони ніколи цього не зроблять. Так, мені є що пред'явити українському суспільству стосовно роботи цього парламенту. Але чи ідеальна вона? Звісно, ні. Тому, проаналізувавши те, як ми провадили парламентську діяльність за попередній період, виникла необхідність з 1 січня внести певні корективи", - зазначив Стефанчук.

За його словами, крім положень, що стосуються тез від МЗС, оновлене розпорядження передбачає також те, що депутати не зможуть самостійно подовжувати кількість днів відрядження: тепер це буде чітко регламентовано, бо "вони мають поїхати, виконати свою місію і повернутися назад".

Водночас, згідно з розпорядженням голови ВР, перш ніж вирушити у відрядження за кордон парламентарії зобов'язуються надати його план із зазначенням результатів, з якими планують повернутися в Україну. Стефанчук також акцентував на тому, що нардепи не зможуть "заявляти одне відрядження, а їхати в іншу країну, тому що там цікавіше".

"Далі в нас є ціла низка питань, пов'язаних зі звітами. Мабуть, деякі відрядження такі результативні, що нема про що відзвітувати. Та водночас хочу нагадати, що такі звіти - це вимога закону про статус народного депутата", - додав голова українського парламенту.

Як повідомлялося, з 1 січня 2024 року набули чинності зміни до розпорядження голови Верховної Ради від 30 грудня 2022 року №806 "Про деякі питання порядку оформлення народними депутатами України відряджень за кордон в умовах дії воєнного стану".

Оновлене розпорядження передбачає, зокрема, що парламентарії до початку таких відряджень мають отримати офіційні роз'яснення Міністерства закордонних справ України щодо зовнішньополітичного курсу держави або узгоджені МЗС тези офіційних заяви, коментарів народного депутата з метою реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин з питань, пов'язаних із темою відрядження за кордон.