Політика

19:58 17.08.2023

Кличко обговорив з американським мільярдером та філантропом Майклом Блумбергом допомогу у вдосконаленні публічних послуг

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Мер Києва Віталій Кличко домовився з Майклом Блумбергом про допомогу його організації "Bloomberg Philanthropies" у вдосконаленні міських публічних послуг. Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Поспілкувався онлайн з керівником благодійної організації "Bloomberg Philanthropies" Майклом Блумбергом. Організація допоможе столичній владі трансформувати міські публічні послуги", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва також подякував "Bloomberg Philanthropies" за допомогу і підтримку в розвитку Києва.

"Bloomberg Philanthropies" запропонувала залучити британську компанію Public Digital для вдосконалення публічних цифрових послуг Києва із застосуванням успішних стратегій Великобританії та США. У свою чергу "Kyiv Digital Team" розробить цифрові інструменти покращення психічного здоров’я для постраждалих від війни. Спільно з Київським Політехнічним Університетом місто організовує стартап-акселератор для енергетичної стійкості. У результаті українська столиця отримає дорожню карту трансформації міських послуг та конкретні цифрові інструменти для покращення психічного здоров’я постраждалих від війни. Що дуже важливо сьогодні!", - відзначив мер Києва.

Теги: #кличко #блумберг

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