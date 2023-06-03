Політика

16:01 03.06.2023

Переобраний на третій термін президент Туреччини Ердоган склав присягу перед парламентарями

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Переобраний на третій термін президент Туреччини Ердоган склав присягу перед парламентарями

Церемонія приведення до присяги президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана відбулася в суботу в турецькому парламенті.

"Урочиста церемонія складення присяги та вступу на посаду президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана відбулася в суботу, 3 червня, в будівлі турецького парламенту в Анкарі", - передає агентство "Анадолу".

На церемонії були присутні представники 78 країн, включно з главами держав і урядів 20 країн.

69-річний Ердоган обраний на третій президентський термін - до 2028 року.

Пізніше Ердоган покладе вінок до мавзолею засновника і першого президента Турецької Республіки Мустафи Кемаля Ататюрка. Також заплановано обід на честь прибулих на захід гостей.

У суботу Ердоган також назве новий склад кабінету міністрів Туреччини.

Ердоган переміг у другому турі виборів президента Туреччини, який відбувся 28 травня. Згідно з даними після опрацювання 99,75% бюлетенів, Ердоган здобув 52,1% голосів, а його опонент, лідер опозиції Кемаль Киличдароглу, набрав 47,9%.

 

Теги: #інавгурація #ердоган

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