Стефанчук: Україна готова буде виправити зауваження щодо виконання рекомендацій ЄК, щоб цього року розпочати переговори про вступ до ЄС

Україна буде готова виправити зауваження щодо виконання семи рекомендацій Європейської Комісії, щоб цього року розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"У разі зауважень ми готові працювати, щоб уже цього року розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу", - сказав Стефанчук на зустрічі з маршалком сейму Польщі Ельжбетою Вітек.

Він наголосив, що Україна очікує позитивної проміжної оцінки щодо виконання семи рекомендацій ЄК.

Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, за словами голови Верховної Ради, Польща багато зробила для отримання Україною статусу країни-кандидата до ЄС.

"І я знаю, що зараз ви робите все, щоб на Вільнюському саміті ми також отримали відповідь про наше майбутнє і нашу перспективу в НАТО", - зазначив Стефанчук.

Голова Верховної Ради закликав сейм Польщі ухвалити резолюцію на підтримку членства України в НАТО.

Сторони також обговорили повернення незаконно депортованих до Російської Федерації українських дітей.

Як повідомлялося, Стефанчук 24-25 травня перебуває в Польщі з офіційним візитом.