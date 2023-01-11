Литва та Польща продовжать надавати оборонну допомогу Україні - Науседа

Лідери країн Люблінського трикутника у рамках зустрічі у Львові підтвердили непохитну відданість перемозі над агресором, Литва та Польща продовжать надавати оборонну допомогу Україні, заявив президент Литви Гітанас Науседа.

“Сьогодні у Львові ми, Україна, Литва, Польща, – Люблінський трикутник – вкотре підтвердили нашу непохитну відданість перемозі над агресором. Ми залишаємося єдиними! Литва та Польща продовжать надавати оборонну допомогу Україні”, - написав Науседа у твіттері.