Політика

16:11 11.01.2023

Литва та Польща продовжать надавати оборонну допомогу Україні - Науседа

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Литва та Польща продовжать надавати оборонну допомогу Україні - Науседа

Лідери країн Люблінського трикутника у рамках зустрічі у Львові підтвердили непохитну відданість перемозі над агресором, Литва та Польща продовжать надавати оборонну допомогу Україні, заявив президент Литви Гітанас Науседа.

“Сьогодні у Львові ми, Україна, Литва, Польща, – Люблінський трикутник – вкотре підтвердили нашу непохитну відданість перемозі над агресором. Ми залишаємося єдиними! Литва та Польща продовжать надавати оборонну допомогу Україні”, - написав Науседа у твіттері.

 

Теги: #науседа

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