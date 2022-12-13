Макрон українцям: Без Росії – значить із нами

Франція підтримуватиме Україну на всьому її шляху до свободи: у війні проти Росії та після перемоги в ній, заявив президент Франції Еммануель Макрон на двосторонній бізнес-конференції зі стійкості та реконструкції України в Парижі.

"Я хочу сказати дуже простими словами і дуже урочисто: Без Росії – значить із нами. З першого дня війни, до останнього дня війни та після неї – з нами, тому що ми сьогодні маємо разом спільну віру в перемогу, і це єдиний вибір, який можливий для Франції", – наголосив Макрон.

Він зазначив, що українці зробили свій вибір – вони обрали свободу та погодилися піти на всі ризики: бути без газу, без світла та без електрики, але щоб бути без Росії, без окупанта.

"Ми всі віримо в шлях України. Без Росії – значить із нами", – заявив президент Франції.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на початку вересня в одному зі своїх щоденних звернень наголосив, звертаючись до російської влади, що Україна буде тимчасово без газу, світла та води, "але без вас".

Читайте по губах: Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води чи без вас? Без вас. Без їжі чи без вас? Без вас. Холод, голод, темрява і спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші дружба та братерство. Але історія все розставить по місцях. І ми будемо з газом, світлом, водою та їжею... і без вас!" - заявив Зеленський.