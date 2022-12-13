Політика

17:19 13.12.2022

Макрон українцям: Без Росії – значить із нами

2 хв читати
Макрон українцям: Без Росії – значить із нами

Франція підтримуватиме Україну на всьому її шляху до свободи: у війні проти Росії та після перемоги в ній, заявив президент Франції Еммануель Макрон на двосторонній бізнес-конференції зі стійкості та реконструкції України в Парижі.

"Я хочу сказати дуже простими словами і дуже урочисто: Без Росії – значить із нами. З першого дня війни, до останнього дня війни та після неї – з нами, тому що ми сьогодні маємо разом спільну віру в перемогу, і це єдиний вибір, який можливий для Франції", – наголосив Макрон.

Він зазначив, що українці зробили свій вибір – вони обрали свободу та погодилися піти на всі ризики: бути без газу, без світла та без електрики, але щоб бути без Росії, без окупанта.

"Ми всі віримо в шлях України. Без Росії – значить із нами", – заявив президент Франції.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на початку вересня в одному зі своїх щоденних звернень наголосив, звертаючись до російської влади, що Україна буде тимчасово без газу, світла та води, "але без вас".

Читайте по губах: Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води чи без вас? Без вас. Без їжі чи без вас? Без вас. Холод, голод, темрява і спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші дружба та братерство. Але історія все розставить по місцях. І ми будемо з газом, світлом, водою та їжею... і без вас!" - заявив Зеленський.

Теги: #макрон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 13.12.2022
Макрон анонсував укладення у вівторок у Парижі низки угод в інфраструктурі, агро та IT на суму понад EUR100 млн

Макрон анонсував укладення у вівторок у Парижі низки угод в інфраструктурі, агро та IT на суму понад EUR100 млн

16:52 13.12.2022
Спільний внесок допомоги Україні для проходження зими сягнув EUR1 млрд - Макрон

Спільний внесок допомоги Україні для проходження зими сягнув EUR1 млрд - Макрон

14:09 13.12.2022
Макрон анонсував виділення Францією €125 млн для підтримки стійкості України, зокрема надання 150 генераторів

Макрон анонсував виділення Францією €125 млн для підтримки стійкості України, зокрема надання 150 генераторів

12:44 13.12.2022
Макрон: Ми маємо допомогти українському народу вистояти, нам треба допомогти Україні пережити цю зиму

Макрон: Ми маємо допомогти українському народу вистояти, нам треба допомогти Україні пережити цю зиму

15:11 11.12.2022
Зеленський обговорив реалізацію української десятикрокової формули миру з Макроном

Зеленський обговорив реалізацію української десятикрокової формули миру з Макроном

13:49 18.11.2022
Макрон висловив сподівання на те, що Україна повернеться до переговорів із РФ за посередництва постійних членів Ради безпеки ООН та Європи – ЗМІ

Макрон висловив сподівання на те, що Україна повернеться до переговорів із РФ за посередництва постійних членів Ради безпеки ООН та Європи – ЗМІ

12:20 15.11.2022
Макрон попросив Сі Цзіньпіна закликати Путіна зупинити "ескалацію" в Україні та повернутися за "стіл переговорів"

Макрон попросив Сі Цзіньпіна закликати Путіна зупинити "ескалацію" в Україні та повернутися за "стіл переговорів"

06:59 12.11.2022
Зеленський подякував Макрону за підтримку

Зеленський подякував Макрону за підтримку

11:19 08.11.2022
Переговори з РФ мають відбутися в умовах і в терміни, які будуть обрані Україною - Макрон

Переговори з РФ мають відбутися в умовах і в терміни, які будуть обрані Україною - Макрон

19:44 01.11.2022
Україна готова продовжувати брати участь у зерновій ініціативі з ООН і Туреччиною

Україна готова продовжувати брати участь у зерновій ініціативі з ООН і Туреччиною

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР ухвалила новий закон про національні меншини

Зеленський пропонує створити Паризький механізм координації зусиль у відповідь на енерготерор РФ

У центрі уваги саміту ЄС буде Україна

Країни G7 створять міжвідомчу Координаційну платформу донорів для відновлення України - заява

Угорщина готова надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі - Орбан

ОСТАННЄ

Нардепи провели ротації у комітетах Ради

ВР ухвалила новий закон про національні меншини

Італія продовжить допомагати Україні у сфері оборони - прем'єр

Зеленський пропонує створити Паризький механізм координації зусиль у відповідь на енерготерор РФ

У центрі уваги саміту ЄС буде Україна

Країни G7 створять міжвідомчу Координаційну платформу донорів для відновлення України - заява

Східне партнерство ЄС має бути модернізовано у зв'язку з агресією РФ

На церемонії вручення премії Сахарова Зеленський звернеться до Європарламенту

Угорщина попросила ЄС виключити декількох росіян із санкційного списку - ЗМІ

Рішення суду щодо відсторонення Атрошенка з посади мера Чернігова - це вибіркове "правосуддя"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА