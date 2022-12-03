Фракція "Блоку Кернеса" в Харківській облраді залишилася без Кернеса

Депутат Харківської облради Кирило Кернес покинув фракцію "Блок Кернеса - успішний Харків".

"Я вирішив вийти зі складу фракції "Блок Кернеса – успішний Харків" у Харківській обласній раді. Наші шляхи розійшлися. На жаль, колеги перестали бути соратниками, а честь і гідність для деяких із них перетворилися на порожній звук", - написав Кернес на своїй сторінці у Facebook.

На його думку, фракція більше не працює в інтересах громад і "управляється ззовні".

"Фракція перестала працювати на успіх Харківщини. Її рішення все частіше не мають нічого спільного з розвитком громад і захистом їхніх інтересів. Прикро, але обласна фракція втратила суб'єктність і почала відверто управлятися ззовні", - написав Кернес.

Він пообіцяв, що вийшовши з фракції не змінить принципам, з якими прийшов до облради і продовжить справу свого батька, колишнього міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

"У своїй депутатській діяльності я завжди прагнув до того, щоб мої голосування, рішення і дії були зумовлені міркуваннями доцільності, ефективності та максимальної користі громад. Будьте впевнені, Я буду робити це поза фракцією. Але я ніколи не піду проти своєї совісті і своїх принципів. Я не дам забути ім'я мого батька і привласнити стороннім особам його досягнення. З гідністю продовжу справу свого батька", - написав Кернес.

Як повідомлялося, 6 жовтня фракція Партії "Блок Кернеса - успішний Харків" в обласній раді змінила керівника, син Геннадія Кернеса (міського голови Харкова в 2010-2021 рр.) Кирило був відсторонений від виконання обов'язків голови фракції. Новим керівником фракції став Віталій Панов, до того часу колишній заступник Кернеса-молодшого.