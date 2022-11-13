Політика

12:20 13.11.2022

Політично і психологічно Росія не готова до переговорів з Україною і виведення військ, припустив Подоляк

1 хв читати
Політично і психологічно Росія не готова до переговорів з Україною і виведення військ, припустив Подоляк

Політично і психологічно Росія не готова до переговорів з Україною і виведення військ, але це станеться після звільнення Донецька або Луганська, припустив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Д - деморалізація. Підтримка війни в Росії швидко летить на дно. Від олігарха до шевця формується думка: "час закінчувати". Політично і психологічно Росія ще не дозріла для справжніх переговорів і виведення військ. Але це станеться", - написав він у мікроблозі Твіттер.

На його думку, РФ може погодитися на проведення справжніх переговорів з Україною відразу після звільнення Донецька або Луганська.

 

Теги: #подоляк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:58 09.11.2022
Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою - Подоляк

Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою - Подоляк

20:10 08.11.2022
Подоляк: Зупинка вогню для Росії – тактична пауза для посилення

Подоляк: Зупинка вогню для Росії – тактична пауза для посилення

20:40 05.11.2022
Подоляк: З Іраном треба діяти жорсткіше

Подоляк: З Іраном треба діяти жорсткіше

17:01 25.10.2022
"Мирне врегулювання" означає згоду України на ультиматуми Росії - Подоляк

"Мирне врегулювання" означає згоду України на ультиматуми Росії - Подоляк

16:53 22.10.2022
Ударами по українській інфраструктурі Кремль намагається спровокувати нову хвилю біженців до Європи – Подоляк

Ударами по українській інфраструктурі Кремль намагається спровокувати нову хвилю біженців до Європи – Подоляк

17:02 17.10.2022
Іран несе пряму відповідальність за вбивства українських громадян - Подоляк

Іран несе пряму відповідальність за вбивства українських громадян - Подоляк

11:30 17.10.2022
Росія має бути вигнана з усіх міжнародних майданчиків - Подоляк

Росія має бути вигнана з усіх міжнародних майданчиків - Подоляк

16:24 14.10.2022
Росія отримає відповідь від світу в разі застосування ядерної зброї – Подоляк

Росія отримає відповідь від світу в разі застосування ядерної зброї – Подоляк

16:04 10.10.2022
Ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована - Подоляк

Ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована - Подоляк

19:25 08.10.2022
Подоляк: Інцидент на Керченському мосту свідчить про загострення конфлікту між військовими та силовими структурами РФ та його вихід з-під контролю Кремля

Подоляк: Інцидент на Керченському мосту свідчить про загострення конфлікту між військовими та силовими структурами РФ та його вихід з-під контролю Кремля

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Демократи отримують контроль над Сенатом США

Глави оборонних відомств трьох країн Європи вважають, що Україна сама обере момент для переговорів із РФ, і виступають проти тиску на Київ у цьому питанні

США та G7 підтримують встановлення в Україні справедливого миру – Салліван

Верховна Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильковського

ВР підтримала відставку Чернишова з посади глави Мінрегіону

ОСТАННЄ

Президент Ізраїлю вручив Нетаньяху мандат на формування уряду

США мають намір конкурувати з Китаєм, але не допускати переходу конкуренції в конфлікт - Байден

Порошенко: короткий шлях до миру і переговорів між Україною і РФ-добре озброєна українська армія

Рада планує закликати партнерів виключити Росію з G20 - нардеп Железняк

Демократи отримують контроль над Сенатом США

Україна і Папуа-Нова Гвінея мають намір почати процес встановлення дипвідносин між країнами

Трамп 15 листопада оголосить про намір балотуватися на посаду президента - ЗМІ

Глави оборонних відомств трьох країн Європи вважають, що Україна сама обере момент для переговорів із РФ, і виступають проти тиску на Київ у цьому питанні

Європарламент проголосував на підтримку вступу Хорватії до Шенгенської зони

Зеленський розраховує, що двопартійна підтримка США допомоги Україні продовжиться і після проміжних виборів до Конгресу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА