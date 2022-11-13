Політично і психологічно Росія не готова до переговорів з Україною і виведення військ, припустив Подоляк

Політично і психологічно Росія не готова до переговорів з Україною і виведення військ, але це станеться після звільнення Донецька або Луганська, припустив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Д - деморалізація. Підтримка війни в Росії швидко летить на дно. Від олігарха до шевця формується думка: "час закінчувати". Політично і психологічно Росія ще не дозріла для справжніх переговорів і виведення військ. Але це станеться", - написав він у мікроблозі Твіттер.

На його думку, РФ може погодитися на проведення справжніх переговорів з Україною відразу після звільнення Донецька або Луганська.