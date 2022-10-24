Шольц і фон дер Ляєн запропонували створити новий "план Маршалла" для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн запропонували запустити новий "план Маршалла" для післявоєнного відновлення України. Про це йдеться у спільній статті, оприлюдненій у газеті Frankfurter Allgemeine.

"Ми вже зараз маємо думати про відновлення країни, навіть якщо мир іще здається далеким. Україні потрібна перспектива, що вона зможе знову економічно зростати, тільки-но закінчиться війна", - наголошується у статті.

На їхню думку, самостійно впоратися зі збитками не в змозі ні Україна, ні окремі партнери, оскільки попередня сума сягає щонайменше 350 млрд євро. У зв'язку з цим Шольц і фон дер Ляєн запропонували запустити "інклюзивну донорську платформу", яка дасть змогу прозоріше спрямовувати кошти на відбудову України.