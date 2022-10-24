Політика

12:50 24.10.2022

Шольц і фон дер Ляєн запропонували створити новий "план Маршалла" для України

1 хв читати
Шольц і фон дер Ляєн запропонували створити новий "план Маршалла" для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн запропонували запустити новий "план Маршалла" для післявоєнного відновлення України. Про це йдеться у спільній статті, оприлюдненій у газеті Frankfurter Allgemeine.

"Ми вже зараз маємо думати про відновлення країни, навіть якщо мир іще здається далеким. Україні потрібна перспектива, що вона зможе знову економічно зростати, тільки-но закінчиться війна", - наголошується у статті.

На їхню думку, самостійно впоратися зі збитками не в змозі ні Україна, ні окремі партнери, оскільки попередня сума сягає щонайменше 350 млрд євро. У зв'язку з цим Шольц і фон дер Ляєн запропонували запустити "інклюзивну донорську платформу", яка дасть змогу прозоріше спрямовувати кошти на відбудову України.

 

Теги: #украина #урсула_ляйен #шольц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:08 03.10.2022
Україна пропонує США узгоджувати цілі для ракет ATACMS

Україна пропонує США узгоджувати цілі для ракет ATACMS

14:53 28.09.2022
Шольц закликав Путіна залишити ідею щодо застосування ядерної зброї - ЗМІ

Шольц закликав Путіна залишити ідею щодо застосування ядерної зброї - ЗМІ

10:00 21.09.2022
Шольц: Ми не приймемо мир, продиктований Росією

Шольц: Ми не приймемо мир, продиктований Росією

18:47 20.09.2022
Шольц засудив наміри РФ провести псевдореферендуми на окупованих територіях України

Шольц засудив наміри РФ провести псевдореферендуми на окупованих територіях України

16:42 19.09.2022
Рютте та Шольц домовилися продовжити підтримку України

Рютте та Шольц домовилися продовжити підтримку України

20:13 13.09.2022
Шольц провів розмову із Путіним: Росія має вивести війська з України та визнати український суверенітет

Шольц провів розмову із Путіним: Росія має вивести війська з України та визнати український суверенітет

17:50 07.09.2022
Зеленський обговорив плани посилення оборонних можливостей України із канцлером ФРН Шольцом

Зеленський обговорив плани посилення оборонних можливостей України із канцлером ФРН Шольцом

14:55 04.09.2022
ФРН зможе витримати зиму-Шольц

ФРН зможе витримати зиму-Шольц

14:32 30.08.2022
Канцлер ФРН задоволений підготовкою енергетичної сфери країни до зими

Канцлер ФРН задоволений підготовкою енергетичної сфери країни до зими

15:47 29.08.2022
Шольц закликає модифікувати механізм ухвалення рішень у ЄС

Шольц закликає модифікувати механізм ухвалення рішень у ЄС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський привітав Мелоні з призначенням на посаду прем'єр - міністра Італії

Дефіцит знання призводить до появи людей, які закликають зрозуміти Росію, - Зеленський

Кулеба закликав німецький бундестаг визнати Голодомор геноцидом українського народу

ВР засудила Іран за підтримку РФ у збройній агресії проти України

Кулеба вносить на розгляд президента України пропозицію про розрив дипвідносин з Іраном

ОСТАННЄ

ПАРЄ може протягом року розглянути резолюцію щодо відповідальності російських пропагандистів - нардеп Кравчук

Нардеп Кравчук: Задача украинских СМИ – способствовать тому, чтобы члены бывшей "ОПЗЖ" понесли политическую ответственность

Нардеп Кравчук: Завдання українських ЗМІ – сприяти тому, щоб члени колишньої "ОПЗЖ" понесли політичну відповідальність

Кулеба і Колонна скоординували кроки, щоб запобігти будь-яким операціям РФ під чужим прапором

США, Франція та Велика Британія прокоментували звинувачення України у спробі створити "брудну бомбу": Ми відкидаємо відверто неправдиві твердження Росії

Українські нардепи пропонують визнати Білорусь окупованою РФ

Ексглава британського Мінфіну Ріші Сунак заявив про намір боротися за посаду лідера консерваторів

Сі Цзіньпін переобраний генеральним секретарем ЦК КПК на третій термін

У Словенії проходять президентські вибори

Кулеба привітав новопризначеного очільника МЗС Італії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА