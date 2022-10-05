Політика

21:53 05.10.2022

Київ закликав ЄС і G7 запровадити санкції проти "Росатома", а МАГАТЕ обмежити співпрацю з РФ через спробу привласнення ЗАЕС – заява

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Київ закликав ЄС і G7 запровадити санкції проти "Росатома", а МАГАТЕ обмежити співпрацю з РФ через спробу привласнення ЗАЕС – заява

У Міністерстві закордонних справ України засудили спробу РФ взяти під своє управління Запорізьку атомну електростанцію в окупованому м.Енергодар Запорізької області і заявили, що розглядають відповідний указ президента РФ з цього приводу як нікчемний, йдеться у поширеній у середу в заяві українського зовнішньополітичного відомства.

"Рішуче засуджуємо цей злочин, який ще більше посилює ризики та загрози у сфері ядерної безпеки, спричинені російською окупацією ЗАЕС. Закликаємо всі держави дотримуватися послідовної позиції у забезпеченні обов’язковості політичних, економічних та правових наслідків для держави-терориста за всі її злочинні та протиправні дії", - йдеться в документі.

У зв'язку з цим у МЗС запропонували Європейському союзу, державам "Великої сімки" та іншим партнерам невідкладно розглянути запровадження санкцій проти російської державної корпорації "Росатом", афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових факторів атомної енергетики РФ.

"Закликаємо країни-члени Міжнародного агентства з атомної енергії обмежити співробітництво у рамках будь-яких проєктів з Росією, яка вдається до неприхованого ядерного шантажу всього світу. Розраховуємо на чітку позицію та ініціативну роль у цих питаннях з боку Генерального директора МАГАТЕ", - йдеться у заяві.

У МЗС також попередили громадян РФ, які виконуватимуть злочинні накази про привласнення об'єкта цивільної ядерної інфраструктури України, про кримінальну відповідальність за свої незаконні дії та незворотність покарання. Від російської сторони у відомстві зажадали гарантувати безпеку та недоторканність громадян України, які продовжують виконувати критичні функції на атомній електростанції.

"Вчергове наголошуємо на нагальності максимальної мобілізації зусиль всіх членів світового співтовариства з метою забезпечення якнайшвидшої деокупації Запорізької АЕС та її повернення під контроль України як єдиного способу усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки", - резюмується в заяві.

Як повідомлялося, в російському ЄДРЮО 3 жовтня за адресою в Москві було зареєстровано АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" зі статутним капіталом 2 млрд рублів. Головна компанія зі 100% СК - держкорпорація "Росатом", гендиректор - Олег Романенко.

В "Енергоатомі" назвали це рішення нікчемним.

 

 

Теги: #росатом #мзс #магате #заес

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