Ердоган: Обмін полоненими між РФ та Україною за посередництва Туреччини є важливим кроком до припинення війни

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обмін полоненими між РФ і Україною, що відбувся в середу в результаті його переговорів із главами обох держав, є кроком на шляху до припинення війни.

"За словами глави держави, обмін полоненими між Росією та Україною, досягнутий за посередництва Туреччини, є важливим кроком на шляху до припинення війни. Турецький лідер додав, що Анкара продовжує докладати зусиль для досягнення миру між Москвою та Києвом", - пише турецьке агентство "Анадолу".

Ердоган подякував Зеленському та Путіну за згоду на обмін військовополоненими й усім, хто докладав зусиль у цьому процесі.

Видання також повідомило, що радник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван подякував Туреччині за посередництво в обміні військовополоненими між Україною та РФ. "Висловлюю вдячність уряду Туреччини за вирішальний внесок у реалізацію зернової угоди, а також за посередництво в обміні полоненими між Україною та Росією", - сказав він.