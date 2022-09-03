Закарпатський осередок "Слуги народу" отримав нового голову

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита очолив Закарпатську обласну організацію політичної партії "Слуга народу", повідомила голова політсили Олена Шуляк.

"Сьогодні (3 вересня – ІФ) на зборах Закарпатської обласної організації Політичної партії "Слуга народу" більшістю голосів її головою обрали Віктора Микиту, голову ОВА", – написала вона у своєму телеграм-каналі в суботу.

Як повідомлялося, Шуляк з 19 липня своїм розпорядженням достроково припинила повноваження народного депутата Миколи Тищенка на посаді голови Закарпатської обласної організації "Слуги народу".

Водночас вона призначила Віктора Микиту тимчасовим виконувачем обов'язків голови обласної організації. Згідно з розпорядженням, він зобов'язаний у термін до 19 жовтня забезпечити проведення зборів (конференції) Закарпатської обласної організації "Слуги народу" для вирішення питання про обрання її керівника.

Микита в цей період був офіційно уповноважений представляти інтереси Закарпатської обласної організації в структурах юстиції для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про організацію.

Цим кадровим ротаціям у партії передувало те, що народний депутат Мар'яна Безугла подала заяву на ім'я керівників партії і фракції "Слуга народу" із закликом виключити з їхнього складу Миколу Тищенка. Безугла зазначала, що Тищенко неодноразово вчиняв дії з дискредитації політсили.

Президент України Володимир Зеленський 10 грудня 2021 року підписав указ №635/2021 про призначення Віктора Микити головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Микита - полковник служби безпеки України. До призначення головою обладміністрації працював заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області.