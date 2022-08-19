Ердоган повідомив, що нагадав Зеленському про готовність організувати його зустріч із Путіним у Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю заявив, що під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Львові нагадав йому про готовність, якщо це буде можливим, провести його зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним у Туреччині, повідомляє телеканал TRT.

"Ердоган після повернення з України заявив, що нагадав Зеленському про готовність провести переговори Зеленського та Путіна", - йдеться у повідомленні телеканалу.

За словами Ердогана, Туреччина "й надалі сприятиме вирішенню української кризи через дипломатію та переговори".

Він також наголосив, що Туреччина готова взяти участь у процесі відновлення України.

Напередодні повідомлялося, що президент Туреччини відвідав Львів, де зустрівся з Володимиром Зеленським та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.