Політика

12:35 19.08.2022

Ердоган повідомив, що нагадав Зеленському про готовність організувати його зустріч із Путіним у Туреччині

1 хв читати
Ердоган повідомив, що нагадав Зеленському про готовність організувати його зустріч із Путіним у Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю заявив, що під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Львові нагадав йому про готовність, якщо це буде можливим, провести його зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним у Туреччині, повідомляє телеканал TRT.

"Ердоган після повернення з України заявив, що нагадав Зеленському про готовність провести переговори Зеленського та Путіна", - йдеться у повідомленні телеканалу.

За словами Ердогана, Туреччина "й надалі сприятиме вирішенню української кризи через дипломатію та переговори".

Він також наголосив, що Туреччина готова взяти участь у процесі відновлення України.

Напередодні повідомлялося, що президент Туреччини відвідав Львів, де зустрівся з Володимиром Зеленським та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Теги: #ердоган

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:58 18.08.2022
Зеленський обговорив з Ердоганом викрадання Росією українського зерна, ситуацію навколо ЗАЕС та оборонну співпрацю

Зеленський обговорив з Ердоганом викрадання Росією українського зерна, ситуацію навколо ЗАЕС та оборонну співпрацю

14:30 18.08.2022
Ердоган прибув до Львова

Ердоган прибув до Львова

10:42 18.08.2022
Президент Туреччини Ердоган відбув до України

Президент Туреччини Ердоган відбув до України

21:48 16.08.2022
Ердоган планує обговорити у Львові кроки для припинення російсько-української війни

Ердоган планує обговорити у Львові кроки для припинення російсько-української війни

14:51 06.08.2022
Ердоган заявляє, що домовився з Путіним про оплату російського газу в рублях

Ердоган заявляє, що домовився з Путіним про оплату російського газу в рублях

07:02 26.07.2022
Ердоган закликав усі сторони до виконання угоди щодо вивезення українського зерна

Ердоган закликав усі сторони до виконання угоди щодо вивезення українського зерна

19:26 22.07.2022
Рух суден відновиться найближчими днями – президент Туреччини

Рух суден відновиться найближчими днями – президент Туреччини

18:21 22.07.2022
Вантажні перевезення в Чорному морі відновляться найближчим часом, заявляє Ердоган

Вантажні перевезення в Чорному морі відновляться найближчим часом, заявляє Ердоган

15:35 22.07.2022
Ердоган сподівається, що угода щодо зерна вирішить проблеми з постачанням продукції АПК

Ердоган сподівається, що угода щодо зерна вирішить проблеми з постачанням продукції АПК

15:50 20.07.2022
Туреччина націлена на підписання угоди щодо українського зерна цього тижня

Туреччина націлена на підписання угоди щодо українського зерна цього тижня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Стефанчук планує запросити спікерів Канади, країн G7 і G20 на "Кримську платформу"

Стефанчук анонсував етап роботи керівництва ВР із парламентами країн Африки для розвіювання міфів Росії про Україну

Зеленський: Заборона на в'їзд до Європи громадянам РФ – єдиний спосіб вплинути на Путіна

ВР не внесла до порядку денного звернення до міжнародних інституцій у зв'язку з терактом в Оленівці – нардеп Ар'єв

Заборона на візи ЄС і країн G7 для росіян обґрунтовується діями РФ – Кулеба

ОСТАННЄ

Кулеба: Зеленський, Ердоган та Гутерреш скоординували не просто позиції, а свої дії з ключових питань, ніхто не схиляв до поступок на користь РФ

Ізраїль і Туреччина домовилися відновити дипвідносини та повернути послів

Стефанчук планує запросити спікерів Канади, країн G7 і G20 на "Кримську платформу"

Стефанчук анонсував етап роботи керівництва ВР із парламентами країн Африки для розвіювання міфів Росії про Україну

Євроінтеграційні підкомітети буде створено у ВР до 29 серпня – Стефанчук

Зеленський: Заборона на в'їзд до Європи громадянам РФ – єдиний спосіб вплинути на Путіна

ВР не внесла до порядку денного звернення до міжнародних інституцій у зв'язку з терактом в Оленівці – нардеп Ар'єв

Зеленський поінформував Макрона про ситуацію на фронті та ядерний тероризм РФ, також обговорили макрофінансову допомогу та продовольчу безпеку

Зеленський провів плідну розмову з прем'єром Данії, обговорили нарощування фінансової підтримки України та посилення санкцій проти РФ

Порошенко повідомив про великий контракт на закупівлю для ЗСУ безпілотників оперативного рівня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА