У разі заборони політичної партії за рішенням суду все її майно та активи переходять у власність держави - Совгиря

Народні депутати зареєстрували законопроєкт, який визначає процедуру та наслідки заборони проросійських партій, одним із яких, зокрема, є вилучення всього майна та активів партії на користь держави, заявила заступник голови парламентського Комітету з питань правової політики Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу").

За її словами, в умовах воєнного стану справи про заборону політичної партії як суду першої інстанції підсудні апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає місто Львів.

"Судом апеляційної інстанції в справі про заборону партії є Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж із п’яти суддів. Судове рішення Верховного Суду у таких справах є остаточним і касаційному оскарженню не підлягає", - наводить слова Совгирі пресслужба "Слуги народу" в понеділок.

Також законопроєкт передбачає, що адміністративна справа щодо заборони партії вирішується судом першої інстанції протягом місяця після відкриття провадження у справі. Суд апеляційної інстанції розглядає справу протягом місяця після відкриття апеляційного провадження.

"У разі заборони судом партії майно, кошти та інші активи партії та її структурних утворень переходять у власність держави, про що йдеться у рішенні суду", - підсумувала Совгиря.