Політика

10:26 20.03.2022

Мін'юст має невідкладно звернутися до суду з позовом щодо заборони діяльності низки політичних партій в Україні – Совгиря

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Мін'юст має невідкладно звернутися до суду з позовом щодо заборони діяльності низки політичних партій в Україні – Совгиря

Міністерству юстиції України слід у невідкладному порядку подати позов до Окружного адміністративного суду Києва щодо заборони діяльності низки політичних структур, які мають зв'язки з РФ, з огляду на відповідне рішення РНБО, зазначає представник Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря.

"Міністерству юстиції України, було надано доручення звернутися з відповідним позовом до суду для заборони діяльності зазначених в рішенні РНБО політичних партій. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, розгляд даної справи підсудний Окружному адміністративному суду міста Києва", - написала Совгиря у телеграм-каналі у неділю.

Водночас вона зазначила: "Очікуємо від Міністерства юстиції України невідкладного подання позовної заяви до ОАСК щодо заборони діяльності таких партій".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський оголосив у ніч із суботи на неділю рішення Ради національної безпеки і оборони призупинити діяльність низки політичних партій, зокрема "Опозиційної платформи – За життя" та "Партії Шарія".

"РНБО вирішила призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на період дії воєнного стану, а саме: "Опозиційної платформи – За життя", "Партії Шарія", "Наші", "Опозиційного блоку", "Лівої опозиції", "Союзу лівих сил", "Держава", Прогресивно-соціалістичної партії, Соціалістичної партії, Партії соціалістів, Блоку Володимира Сальдо", – сказав він.

 

Теги: #запрет #партии #совгиря

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