Тимошенко закликає ВР дати оцінку Мінським угодам

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко пропонує українському парламенту оцінити Мінським угодам.

"Дати оцінку Верховної Ради України Мінським угодам та взяти визначену відповідальність парламентом для того, щоб створити певну основу для переговорів Офісу президента, іншим посадовим особам держави щодо Мінських угод, які прямо загрожують незалежності, самому існуванню держави", - заявила Тимошенко на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій та груп у понеділок.

Вона також висловилася за звернення Верховної Ради до країн, представники яких підписували Будапештський меморандум, для виконання гарантій Україні, передбачених цим документом.