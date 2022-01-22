Політика

16:56 22.01.2022

Вирішення придністровського конфлікту має бути мирним - Санду

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Вирішення придністровського конфлікту має бути мирним - Санду

Президент Молдови Мая Санду висловилася за мирне врегулювання придністровського конфлікту в рамках територіальної цілісності та суверенітету Молдови.

"Ми хочемо знайти вирішення придністровського конфлікту. Це вирішення має бути мирним і дипломатичним. Це має бути рішення, що поважає територіальну цілісність і суверенітет Молдови, реінтеграція має сприяти створенню функціональної держави. Це три принципові речі для придністровського врегулювання", - заявила Санду в інтерв'ю румунському телеканалу PRO TV.

Відповідаючи на запитання про коріння цього конфлікту, президент сказала, що "придністровський конфлікт був спробою зупинити процес здобуття незалежності Молдовою".

"Сили, які не хотіли, щоб ми стали незалежними від Радянського Союзу, намагалися зупинити цей процес... На жаль, існування цього придністровського конфлікту є серйозною перешкодою в розвитку Республіки Молдова на європейському шляху", - додала Санду.

Теги: #санду #придністровський_конфлікт
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