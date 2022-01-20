Політика

16:59 20.01.2022

США, якщо знадобиться, готові допомагати роботі "нормандського формату" - Блінкен

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США, якщо знадобиться, готові допомагати роботі "нормандського формату" - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США підтримують переговори "нормандського формату" з урегулювання на Донбасі й готові надалі надавати допомогу в його роботі.

"Щодо "нормандського формату", то США повністю підтримують його. Якщо ми чимось можемо допомогти надалі, підтримати зусилля, ми готові в будь-який час зробити", - заявив Блінкен під час прес-конференції в Берліні.

При цьому держсекретар нагадав, що цей формат не передбачає участі США в переговорах.

Теги: #сша #нормандський_формат #блінкен
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