США, якщо знадобиться, готові допомагати роботі "нормандського формату" - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США підтримують переговори "нормандського формату" з урегулювання на Донбасі й готові надалі надавати допомогу в його роботі.

"Щодо "нормандського формату", то США повністю підтримують його. Якщо ми чимось можемо допомогти надалі, підтримати зусилля, ми готові в будь-який час зробити", - заявив Блінкен під час прес-конференції в Берліні.

При цьому держсекретар нагадав, що цей формат не передбачає участі США в переговорах.