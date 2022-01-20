Політика

16:25 20.01.2022

Блінкен заявив, що викладе у п'ятницю Лаврову спільну позицію США та Європи щодо деескалації навколо України

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Блінкен заявив, що викладе у п'ятницю Лаврову спільну позицію США та Європи щодо деескалації навколо України

Держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер заявив, що під час запланованих на п'ятницю переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим він розповість про спільну позицію США та Європи стосовно деескалації ситуації навколо України.

"Я зможу викласти спільне уявлення, спільні переваги США та наших європейських союзників і партнерів щодо того, як знайти дипломатичний шлях уперед для деескалації цього конфлікту", - сказав він на прес-конференції з главою МЗС ФРН Анналеною Бербок.

Він наголосив, що, незважаючи на дипломатичні зусилля, країни Заходу продовжать нагадувати РФ про неминучість "швидких і масованих наслідків", якщо Росія обере шлях "подальшої агресії". Блінкен заявив, що США разом із союзниками займають сильніші позиції, ніж Росія.

Раніше цього тижня в держдепартаменті США повідомили, що Блінкен 21 січня проведе зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві.

Теги: #лавров #блінкен
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