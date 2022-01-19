Яценюк: світова спільнота б'є у дзвони на захист України, але керівництво країни зайняте боротьбою з Порошенком

Влада України має вжити заходів на тлі зростаючої ймовірності нападу Росії на Україну, вважає голова Київського безпекового форуму, експрем'єр-міністр України (2014-2016 рр.) Арсеній Яценюк.

"Захід став чітко на захист України. Вся світова спільнота б’є у дзвони на захист України. Всі, окрім керівництва України. Адже воно зайняте боротьбою з Петром Порошенком, а не боротьбою проти агресії", - зазначив він у соцмережі Facebook.

На думку Яценюка, президент України Володимир Зеленський має негайно звернутися до українців та розповісти правду про те, на що чекати і що робитиме влада для захисту країни.

"Має бути скликано позачергове надзвичайне засідання Верховної Ради України за присутності президента, уряду, військового командування. РНБО України має працювати в щоденному режимі і стати органом координації оборони держави. Всі національні сили мають об’єднатись для найвищої цілі - захисту України", - сказав Яценюк.