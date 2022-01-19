Політика

10:42 19.01.2022

Яценюк: світова спільнота б'є у дзвони на захист України, але керівництво країни зайняте боротьбою з Порошенком

1 хв читати
Яценюк: світова спільнота б'є у дзвони на захист України, але керівництво країни зайняте боротьбою з Порошенком

Влада України має вжити заходів на тлі зростаючої ймовірності нападу Росії на Україну, вважає голова Київського безпекового форуму, експрем'єр-міністр України (2014-2016 рр.) Арсеній Яценюк.

"Захід став чітко на захист України. Вся світова спільнота б’є у дзвони на захист України. Всі, окрім керівництва України. Адже воно зайняте боротьбою з Петром Порошенком, а не боротьбою проти агресії", - зазначив він у соцмережі Facebook.

На думку Яценюка, президент України Володимир Зеленський має негайно звернутися до українців та розповісти правду про те, на що чекати і що робитиме влада для захисту країни.

"Має бути скликано позачергове надзвичайне засідання Верховної Ради України за присутності президента, уряду, військового командування. РНБО України має працювати в щоденному режимі і стати органом координації оборони держави. Всі національні сили мають об’єднатись для найвищої цілі - захисту України", - сказав Яценюк.

Теги: #яценюк
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:26 24.12.2021
Спроба арешту Порошенка матиме для Зеленського непоправні наслідки

Спроба арешту Порошенка матиме для Зеленського непоправні наслідки

12:26 01.12.2021
Влада має невідкладно ініціювати проведення саміту союзників України – Яценюк

Влада має невідкладно ініціювати проведення саміту союзників України – Яценюк

17:36 20.05.2021
Я не збирався і не збираюся в команду Зеленського - Яценюк

Я не збирався і не збираюся в команду Зеленського - Яценюк

17:07 05.03.2021
Експерти, політики і дипломати із США та України 10 березня презентують план стратегічного партнерства двох країн

Експерти, політики і дипломати із США та України 10 березня презентують план стратегічного партнерства двох країн

18:32 12.06.2020
П'ять країн мають запропонувати РФ укласти нову угоду замість "Мінська" - Яценюк

П'ять країн мають запропонувати РФ укласти нову угоду замість "Мінська" - Яценюк

13:53 23.05.2020
Надепи від "Слуги народу" чекають пояснень про участь Яценюка в поїздці членів уряду в Чернівецьку область

Надепи від "Слуги народу" чекають пояснень про участь Яценюка в поїздці членів уряду в Чернівецьку область

12:23 18.04.2020
Яценюк закликав Зеленського негайно звернутися до НАТО і ЄС по допомогу в гасінні пожеж

Яценюк закликав Зеленського негайно звернутися до НАТО і ЄС по допомогу в гасінні пожеж

18:47 27.02.2020
Суд зобов'язав Яценюка та Кабмін спростувати звинувачення на адресу Григоришина

Суд зобов'язав Яценюка та Кабмін спростувати звинувачення на адресу Григоришина

16:46 21.02.2020
ЄС і НАТО не повинні ізолюватися - Яценюк

ЄС і НАТО не повинні ізолюватися - Яценюк

14:55 14.02.2020
Яценюк розкритикував ініціативу "Дванадцять кроків до миру на Донбасі"

Яценюк розкритикував ініціативу "Дванадцять кроків до миру на Донбасі"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США на цьому тижні можуть оголосити про фінансові санкції проти проросійських сепаратистів в Україні

Кулеба: Немає жодних підстав стверджувати, що щось вирішують без України

Блінкен заявив Лаврову про неможливість обговорення європейської безпеки без України, країн НАТО, європейських партнерів - Держдеп

У "Слузі народу" підготували список із 61 місцевого депутата, до яких може бути застосовано імперативний мандат

Німеччина зацікавлена у продовженні газового транзиту через Україну - канцлер ФРН

ОСТАННЄ

"Північний потік-2" не можна запроваджувати через агресивні дії РФ

США на цьому тижні можуть оголосити про фінансові санкції проти проросійських сепаратистів в Україні

У Вашингтоні продовжують стежити за ситуацією навколо роботи російських дипвідомств в Україні

США розглядають усі варіанти санкцій проти РФ, зокрема й відключення від SWIFT

Глава МЗС Канади: Вторгнення в Україну спричинить серйозні наслідки, зокрема санкції

Кулеба: Немає жодних підстав стверджувати, що щось вирішують без України

ВР на найближчому пленарному тижні може розпочати розгляд законопроєкту про пенсійну реформу - Шуляк

Блінкен заявив Лаврову про неможливість обговорення європейської безпеки без України, країн НАТО, європейських партнерів - Держдеп

"Слуга народу" планує в першому кварталі 2022 року запустити Платформу розвитку громад - голова партії

У "Слузі народу" підготували список із 61 місцевого депутата, до яких може бути застосовано імперативний мандат

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА