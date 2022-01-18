Політика

17:13 18.01.2022

Блінкен заявив Лаврову про неможливість обговорення європейської безпеки без України, країн НАТО, європейських партнерів - Держдеп

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Блінкен заявив Лаврову про неможливість обговорення європейської безпеки без України, країн НАТО, європейських партнерів - Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок під час телефонної розмови з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив про необхідність деескалації ситуації навколо України за допомогою дипломатії, повідомляє Держдеп.

"Держсекретар Ентоні Блінкен провів розмову з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Вони обговорили минулий 10 січня діалог щодо стратегічної стабільності, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія 12 січня і зустрічі Постійної ради ОБСЄ 13 січня", - йдеться в заяві Держдепу США.

У документі зазначається, що Блінкен наголосив на важливості "продовження використання дипломатії для деескалації напруженості, пов'язаної з концентрацією сил РФ поблизу України".

Крім того, він заявив про неможливість обговорення європейської безпеки без України, країн НАТО і європейських партнерів США.

Держсекретар укотре заявив про "непохитну прихильність США суверенітету та територіальній цілісності України".

Телефонна розмова глав зовнішньополітичних відомств США і РФ відбулася на тлі візиту Блінкена 18-20 січня в Україну та ФРН. У Києві держсекретар 19 січня планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою.

Американське зовнішньополітичне відомство, як повідомлялося раніше у вівторок, зазначало, що ця поїздка відбудеться за "активними дипломатичними контактами з нашими європейськими союзниками та партнерами про єдиний підхід до протистояння загрозі, яку Росія становить для України, а також про наші спільні зусилля, націлені на те, щоб спонукати РФ до дипломатії та деескалації в інтересах безпеки та стабільності".

Теги: #лавров #блінкен
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