Порошенко в ефірі BBC: Путіну не можна довіряти, йому потрібна не частина територій, а вся Україна

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив про недопустимість досягнення миру шляхом примусу України до відмови від власних територій, тим паче без участі України та країн Європи взагалі.

"Перш за все, ми – нація, яка не торгує своєю територією. Але я хочу донести до вас інформацію, що Путіну не потрібна українська територія. Путіну не потрібна частина України. Путін не матиме геостратегічного успіху, не розмістивши тут, у Києві, прокремлівський уряд. Це його суть. І в цій ситуації ми не можемо прийняти, що мир має бути врегульований за рахунок України. Ми вважаємо, що це був би абсолютно небезпечний прецедент", – зауважив Порошенко в ефірі телеканалу BBC.

Він також зазначив, що мінські угоди, які він обговорював та підписував за часів його президентства з Володимиром Путіним, "не були претензією Путіна на українську територію, на український суверенітет, на українську незалежність".

"І ще один принцип, який є життєво важливим під час цієї зустрічі, – нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Я абсолютно впевнений, що навіть сам факт зустрічі Путіна з Трампом, якщо він не принесе жодних результатів – це буде великий успіх для Путіна, тому що Путін порушить міжнародну ізоляцію, яка існує, і тому нам потрібна ця зустріч з абсолютно практичними результатами цієї угоди. Я думаю, що цим результатом може бути безумовне, не лише в повітрі чи на морі, припинення вогню", – вважає Порошенко.

За словами політика, "тільки українські Збройні сили є найкращим дипломатом, який може зупинити Путіна".

"Демонстрація трансатлантичної інтеграції України в НАТО полягає в тому, що путін не може шантажувати весь Вільний світ. А за допомогою ефективних санкцій ми можемо зупинити здатність Путіна фінансувати війну найсучаснішою зброєю. Моє послання таке: будь ласка, не довіряйте Путіну", – резюмував Порошенко.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп під час розмови з журналістами заявив, що мир між РФ та Україною можливий на основі обміну і повернення частини територій, підкресливши, що це складний і тривалий процес.

Він також повідомив, що його зустріч з Володимиром Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці. Президент США вважає ймовірним найближчим часом й зустріч Путіна із президентом України Володимиром Зеленським, а також підписання мирної угоди за їх участі у найближчі місяці.

Зеленський на це відповів, що відповідь на українське територіальне питання вже прописана в Конституції України і "відступати від цього ніхто не буде і не зможе, дарувати свою землю окупанту українці не будуть". Він наголосив, що "український народ заслуговує на мир, але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир".