Економіка США перебуває на межі рецесії, але це не найгірше - інвестор-мільярдер Дейліо

Американська економіка перебуває на межі рецесії, вважає засновник хедж-фонду Bridgewater, мільярдер Рей Дейліо.

За його словами, наслідки зовнішньоторговельної та економічної політики американського президента Дональда Трампа становитимуть загрозу для глобальної економіки.

"Наразі у нас момент, коли потрібно ухвалювати рішення, і ми дуже близько до рецесії, - сказав він в інтерв'ю NBC News. - Але я турбуюся, що станеться дещо гірше за рецесію, якщо не впоратися з цією ситуацією".

Дейліо більше занепокоєний перебоями в торгівлі, зростанням держборгу США і зламом світовими державами, що розвиваються, міжнародної економіко-геополітичної структури, яка існує з кінця Другої світової війни.

"Ми переходимо від мультилатералізму, який здебільшого становить собою американський тип світового порядку, до одностороннього світового порядку, де спостерігається серйозний конфлікт", - пояснив мільярдер.

На його думку, історією рухають п'ять сил: економіка, внутрішній політичний конфлікт, міжнародний порядок, технології та явища природного характеру, як-от повені та пандемії. Водночас у мит Трампа є зрозумілі цілі, але вони реалізуються в ключі, що "дуже підриває" і створює глобальний конфлікт, каже Дейліо.

Крім того, конгресменам потрібно скоротити дефіцит федерального бюджету до 3% ВВП, вважає він. "Якщо вони цього не зроблять, у нас буде проблема з балансом попиту і пропозиції у сфері боргу на додачу до вже згаданих проблем, і наслідки будуть гіршими, ніж у звичайної рецесії", - заявив засновник Bridgewater.

На кону сама вартість грошей, каже Дейліо. У разі серйозних проблем на ринку облігацій укупі з внутрішніми та міжнародними розбіжностями шок для грошової системи буде ще гіршим, ніж після скасування золотого стандарту Річардом Ніксоном 1971 року і в період світової фінансової кризи 2008 року.

Цього можна уникнути, якщо законодавці об'єднають сили для скорочення дефіциту, а США вживуть заходів для запобігання розбіжностям і неефективній політиці на глобальній арені.