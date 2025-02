Угода з США є угодою про збереження Української держави, вважає Порошенко

Фото: https://youtu.be/ZKhl8L14W7U?si=nql78gdHYOR6DUcu

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко розцінює угоду з США щодо розробки корисних копалин як угоду про опір РФ та збереження державності.

"Для мене ця угода точно не про гроші і не про корисні копалини. Це угода про збереження держави та можливість України чинити опір росії. Цілком розумію складність моменту. Що Україні потрібна допомога. Що наші Збройні Сили, як і раніше, якщо не більше, потребують нових надходжень західної зброї і боєприпасів, новітніх зразків техніки. Все, що йде на користь цій меті, — слід підтримувати, адже армія — це головне і сьогодні, і завтра", - написав Порошенко у Facebook.

При цьому він відзначив, що без додатків сенсу обговорювати текст угоди немає. "Треба почекати, коли відбудеться зустріч двох президентів, і дати можливість Зеленському захистити український інтерес. Ключовий принцип дипломатії: нічого не погоджено, поки все не погоджено (nothing is agreed, until everything is agreed)", - додав політик.

Порошенко відзначив, що у 2017 році мав переговори з президентом США Дональдом Трампом і тоді була укладена угода про вугілля з Пенсильванії, при цьому Україна отримала також першу летальну зброю з США, "тому все можливо".