Заява партії "Європейська солідарність"

Фото: https://eurosolidarity.org/2025

Державне бюро репресій отримало замовлення готувати Порошенку щонайменше три нові «підозри», кожна з яких абсурдніша за іншу. Ми знаємо прізвища тих, хто ставив ці завдання і хто їх отримував.

Найбільшу увагу збираються приділити справі про «державну зраду» за… Харківські угоди, які були підписані януковичем та проголосовані Верховною Радою у 2010 році, в час, коли Порошенко не займав жодної державної посади і не був навіть народним депутатом, відтак жодним чином не міг впливати на процес їх підготовки, ухвалення та імплементації.

З документу, який ДБР направило до Верховної Ради і який оприлюднений у медіа, стала відомою фабула справи, яка є нічим іншим як спробою цілковито переписати історію, знецінити досягнення Пʼятого Президента в європейській та євроатлантичній інтеграції, дискредитувати і спробувати прибрати його як політичного опонента, врешті зачистивши політичне поле в Україні.

Політику, який ініціював внесення змін до Конституції про закріплення курсу України на членство в ЄС і НАТО, пробують приписати підігрування росіянам. Проте вся ця бездарна писанина просто перевертає факти з ніг на голову, безсоромно називаючи біле – чорним.

Йдемо по тексту. Як стверджує ДБР, «Порошенко, будучи раніше членом президії політради та заступником голови партії регіонів та особою, наближеною до голови партії регіонів януковича»…

Натомість навіть з відкритих джерел легко перевірити, що Порошенко ніколи не був членом партії регіонів, тож не належав до жодних її керівних органів. Для перевірки складу цих органів можемо порадити слідчим ДБР почати користуватися пошуком Google чи Вікіпедією, замість того, аби писати свої «справи» чатом GPT під бажане політичне замовлення.

Щодо твердження «про близькість до януковича», то варто нагадати, що міністром закордонних справ Порошенко став за поданням Президента Віктора Ющенка відповідно до Конституції України, втілював його зовнішньополітичний курс на цій посаді і пішов з посади разом з усім урядом Тимошенко після перемоги януковича на президентських виборах.

Наступний абсурд з писанини Державного Бюро репресій: «З метою здійснення цих протиправних задумів Порошенко здійснив поїздку 23.10.2009 до м.москва, під час якої публічно запевнив російську сторону, що базові угоди ЧФ рф переглядатись не будуть, а відтак, ЧФ рф залишатиметься на території України».

А тепер факт: відповідно до базових угод термін перебування ЧФ рф в Україні мав завершитися у 2017 році. Саме це було переглянуто Харківськими угодами у 2010 році, всупереч позиції, яку відстоювали Президент Ющенко і міністр закордонних справ Порошенко.

Прикметно, що депутати, які голосували за Харківські угоди та змінили умови перебування ЧФ в Криму, продовживши їх, сьогодні є частиною реальної владної коаліції в діючому парламенті, і проти них жодних розслідувань ДБР не здійснює, як і проти відомих авторів Харківських угод – міністра закордонних справ Грищенка, голови адміністрації Льовочкіна, його заступника Портнова та багатьох інших.

І насамкінець просто прекрасне твердження ДБР щодо дій Порошенка: «У подальшому Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО)» від 7.02.2019 було внесено до обовʼязку Президента України бути гарантом реалізації такого стратегічного курсу».

Ми не зрозуміли, чи це на думку ДБР також було «зрадою», але про всяк випадок радимо ДБР простежити, чи дотримаються на переговорах у Джидді діючі переговорники і посадовці вимог цієї статті Конституції.

Нам відомо про ще дві додатково підготовлені підозри, які стосуються діяльності найбільшого приватного донора Збройних Сил – Благодійного Фонду Порошенка, що лише за часи повномасштабного вторгнення надав допомоги ЗСУ на суму 6,751 млрд грн особистих коштів родини Петра Порошенка і їх підприємств. А також фсбшної флешки, яка дивним чином опинилася в руках ДБР під час переговорів з росією в Саудівській Аравії і під яку сьогодні тортурами вибивають необхідні покази в колишніх працівників Державного управління охорони, що перебувають за ґратами з астрономічними заставами. І це на додаток до понад сотні кримінальних справ проти Порошенка, на розслідування яких у влади було шість років, і які де факто розвалилися. Невже це все, що ви назбирали та здатні предʼявити за шість років монопольного «царювання»?

Після перерахунку всіх маразмів хочеться зрозуміти, що власне відбувається? Все просто: ДБР та влада заднім числом пробують підвести хоч якесь обґрунтування під очевидно неконституційні санкції проти Петра Порошенка, а також реалізувати свою давню мрію про повну зачистку політичного поля країни від будь-якої опозиції чи навіть критики перед виборами, які за сценарієм влади мають проходити в радянському стилі з одним безальтернативним кандидатом.

Для цього найближчим часом буде використано весь арсенал так званої «правоохоронної системи», з використанням максимальної фантазії слідчих та штучного інтелекту за цілковитими російськими лекалами, коли правда і факти не мають жодного значення. Є лише політичне замовлення, яке треба виконати за будь-яку ціну.

В цьому випадку суть замовлення: дискредитувати проєвропейського Президента та українського політика Порошенка обвинуваченням в держзраді – статті, яка може бути використана для позбавлення волі і блокування політичної діяльності.