Інтерфакс-Україна

Події

05:18 01.04.2025

Департамент Маска припинить існування – Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявив, що департамент ефективності державного управління (DOGE) Ілона Маска в "певний момент" припинить своє існування, повідомляє CNN у вівторок.

Глава Білого дому пояснив, що Маск буде доступний йому як спеціальний державний службовець тільки протягом 130 днів.

"Йому потрібно керувати великою компанією і в якийсь момент він повернеться. Я б залишив його так довго, як зможу... У якийсь момент Ілон захоче повернутися у свою компанію", - заявив Трамп

На запитання про те, чи продовжить DOGE свою діяльність за відсутності Маска, Трамп відповів, що, на його думку, глави федеральних агентств багато чого дізналися про те, як виконувати роботу самостійно, і деякі захочуть залишити співробітників DOGE.

"Знаєте, в якийсь момент, я думаю, це закінчиться. Настане момент, коли секретарі зможуть зробити цю роботу і зробити її дуже, знаєте, як ми говоримо, скальпелем, і це те, чого ми хочемо", - додав він.

Джерело: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-presidency-news-03-31-25#cm8xngnao000i3b6pyquyslng

Теги: #департамент #маск #сша

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