Розрахунок на підтримку західними партнерами не виправдався - посол України в Бразилії про підсумки саміту G20

Бразилія, яка головує в "Групі двадцяти", під час саміту намагалася "винести за дужки" український порядок денний, а розрахунок української сторони на підтримку західних партнерів не виправдався, заявив посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Як ви розумієте, сили наші тут стосовно не лише Бразилії, а й інших держав Глобального Півдня нерівні. Тому ми відверто сподівалися на те, що наші друзі не лише з "Великої сімки", а й інші західні країни... допоможуть переконати президента Лулу змінити цей підхід. Але якщо відверто (і це підтвердили мої розмови якраз днями в Ріо-де-Жанейро)... то за нас, на жаль, ніхто особливо не боровся", - зазначив Мельник, коментуючи підсумки саміту G20.

Говорячи про підсумкову декларацію саміту, у якій не засуджують російського вторгнення в Україну, Мельник наголосив, що західні делегації не намагалися цього змінити.

"Для нас це великий удар. Без жодного перебільшення. Ті, хто там мав застереження, якісь наші друзі, окремі, скажімо так, друзі з "Великої сімки" просто "проковтнули" те, що їм поклали на стіл", - розповів посол.

Чиновник відзначив "регрес і відкат" у нинішній спільній заяві саміту, і ця тенденція, за його словами, вельми тривожна.

"Ідеться про саме конкуренцію цих нових держав, які (я маю на увазі Глобальний Південь, зокрема Бразилію, яка бачить себе одним з лідерів цього руху) кинули справжній виклик західному світу... Наші американські друзі та європейські, якщо бути не зовсім дипломатичним, пасуть задніх. І в мене від того болить серце", - зауважив Мельник.

Він зазначив, що Україна також має змінювати підходи й стратегію.

"Потрібно сісти й тверезо переоцінити наші можливості: що ми можемо зробити і що не можемо, і так само показувати зуби. А наша дипломатія зараз у тому, що за всіма бігаємо, знаєте, і просимо: дай нам, зробіть нам це... Сподіваюся, цей саміт у Ріо стане не лише приводом побідкатися. От як погано, що от воно так... Це реальність. Вона дуже жорстока. І треба визнати, що вона така є. І далі спокійно, на тверезу голову, визначити план дій", - резюмував Мельник.