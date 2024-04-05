Медицина

09:11 05.04.2024

Аптеки не виявляють зацікавленості в проведенні вакцинації

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Аптеки не виявляють зацікавленості в проведенні вакцинації

Аптеки поки що не виявили зацікавленості в ініціативі Міністерства охорони здоров'я проводити в них вакцинацію, повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

"Станом на сьогодні, поки що в нас немає активних запитів від (аптечного - ІФ-У) бізнесу, ми вже почали проводити інтенсивну роботу, тому сподіваємося, що впродовж літа все ж таки певна частина бізнес-структур аптек подаватимуться на спрощену ліцензію та будуть учасниками вакцинальної кампанії проти грипу в межах епідемічного сезону 2024-2025", - сказав він в ефірі телемарафону в четвер.

Кузін зазначив, що вакцинація в аптеках є "частиною загальної ініціативи так званої демедикалізації вакцинації".

"На жаль, у пострадянських країнах дуже часто законодавство було прописано так, що лікар є обов'язковим учасником процесу вакцинації. У світі це зовсім не так, тому вакцинація в аптеках справді є світовою практикою і світовим досвідом", - сказав він.

Кузін нагадав, що для проведення вакцинації аптека має отримати відповідну ліцензію на медпрактику.

Теги: #моз #вакцинація

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