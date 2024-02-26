Медицина

14:17 26.02.2024

Україна до кінця 2025 року запустить роботу щонайменше 30 центрів ментального здоров'я на базі кластерних лікарень - Ляшко

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Україна до кінця 2025 року запустить роботу щонайменше 30 центрів ментального здоров'я на базі кластерних лікарень - Ляшко

Україна до кінця 2025 року запустить роботу щонайменше 30 центрів ментального здоров'я, які буде відкрито на базі кластерних лікарень, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, виступаючи на форумі "Україна. Рік 2024" минулої неділі.

"З ініціативи першої леді Олени Зеленської психологічну підтримку нині надає кожен третій сімейний лікар в Україні. Наступним кроком є створення мережі психічних центрів на основі кластерних лікарень. Ми плануємо, що до кінця року буде щонайменше 30", - наведено його слова в повідомленні МОЗ.

Окрім того, Ляшко повідомив, що очолюване ним відомство наразі працює над перепрофілюванням 12 санаторіїв на повноцінні центри психологічної реабілітації.

Він нагадав, що у 2023 році по психологічну допомогу звернулися понад 320 тис. пацієнтів.

Як повідомлялося, МОЗ планує запустити роботу центрів психічного здоров'я на базі кластерних лікарень та амбулаторно-поліклінічних медзакладів. Центри фінансуватимуть у межах Програми медичних гарантій (ПМГ), для пацієнтів вони будуть безоплатними. У центрах працюватимуть міждисциплінарні команди у складі, зокрема, психіатрів, психотерапевтів, психологів, соціальних працівників або соціальних психологів.

Окрім того, у межах спільного зі Світовим банком проєкту Heal до кінця 2024 року щонайменше у 60 медзакладах "первинки" буде створено простір психологічного розвантаження.

Затверджений перелік надкластерних і кластерних та загальних лікарень спроможної мережі станом на кінець 2023 року передбачав 562 медзаклади в 19 областях, із них 123 надкластерних, 157 кластерних і 282 загальних.

Теги: #ляшко #моз

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