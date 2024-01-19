Медицина

21:17 19.01.2024

Фармкомпанія "Дарниця" зареєструвала в Польщі препарат для лікування серцевої та ниркової недостатності

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Фармкомпанія "Дарниця" зареєструвала в Польщі препарат для лікування серцевої та ниркової недостатності

Фармкомпанія "Дарниця" зареєструвала в Польщі препарат, який використовують під час складного лікування гострої та хронічної серцевої недостатності, гострої та хронічної ниркової недостатності, нефротичного синдрому, захворювання печінки та гіпертонії.

Як повідомляє компанія у своєму пресрелізі, реєстрацію проведено відповідно до вимог ЄС.

Компанія зазначає, цей препарат популярний не лише в сусідній Польщі, а й у більшості країн ЄС, оскільки зазначені захворювання широко поширені серед європейців.

У Європі препарат закуповують лікарні за допомогою тендерних процедур.

У червні 2023 року "Дарниця" зареєструвала один зі своїх препаратів в Австралії, яка відома як країна з одними з найсуворіших регуляторних правил у світі.

Як повідомлялося, "Дарниця" до 2027 року планує випустити 56 брендів нових ліків, зокрема 44 бренди власного виробництва і 11 на умовах ліцензування.

"Дарниця" 2022 року збільшила чистий прибуток на 78,7% порівняно з 2021 роком - до 553,814 млн грн. За підсумками-2021 чистий прибуток компанії скоротився на 86%, водночас у 2022 році "Дарниця" несуттєвоо скоротила виробництво ліків у натуральному вираженні - з 181 млн упаковок у 2021 році до 173 млн упаковок у 2022 році, посівши 15,7% українського фармринку.

ПрАТ "Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер фармринку України в натуральному вираженні. Компанія присутня на ринку понад 90 років і випускає ліки 180 брендів у 15 різних формах. Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія, вирішення проблем болю.

Компанію засновано 1930 року. Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром компанії є Гліб Загорій.

 

 

Теги: #реєстрація #ліки #дарниця

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