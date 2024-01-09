Майже 330 українських клінік можуть надавати телемедичні консультації - МОЗ

До надання телемедичних послуг в Україні підключено 328 закладів охорони здоров'я.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, у 2023 році в Україні завдяки впровадженим телемедичним рішенням проведено 8 893 телеконсультації.

Відомство уточнює, що телемедичні послуги увійдуть до 31 із 41 пакета Програми медичних гарантій.

"У 2024 році телемедицина буде потужним інструментом для надання медичної та реабілітаційної допомоги. Телемедицина вирішує низку проблем із доступністю послуг, особливо для пацієнтів, які через власний стан і віддаленість не можуть відвідати лікаря", - наголошують у відомстві.