Медицина

15:17 08.01.2024

Через е-каталоги Prozorro Market лікарні у 2023 році заощадили 473 млн грн

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Через е-каталоги Prozorro Market лікарні у 2023 році заощадили 473 млн грн

Через е-каталоги Prozorro Market лікарні у 2023 році заощадили на закупівлях 473 млн грн від очікуваної вартості.

Як повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування Михайло Радуцький на фейсбук-сторінці, загалом у 2023 році медзаклади придбали медичні товари через е-каталоги Prozorro Market на 2,5 млрд грн.

Завдяки використанню електронних каталогів у 2023 році замовникам вдалося заощадити в середньому 20%.

Теги: #prozorro #медзакупівлі

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