Через е-каталоги Prozorro Market лікарні у 2023 році заощадили 473 млн грн

Через е-каталоги Prozorro Market лікарні у 2023 році заощадили на закупівлях 473 млн грн від очікуваної вартості.

Як повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування Михайло Радуцький на фейсбук-сторінці, загалом у 2023 році медзаклади придбали медичні товари через е-каталоги Prozorro Market на 2,5 млрд грн.

Завдяки використанню електронних каталогів у 2023 році замовникам вдалося заощадити в середньому 20%.