Медицина

20:51 05.06.2024

Перші з 15 закуплених у 2023 році лінійних прискорювачів будуть поставлені наприкінці червня

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Перші з 15 закуплених у 2023 році лінійних прискорювачів будуть поставлені наприкінці червня

Перші з 15 закуплених у 2023 році за кошти держбюджету лінійних прискорювачів буде поставлено наприкінці червня, повідомив генеральний директор ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) Едем Адаманов.

"Минулого року було закуплено 15 лінійних прискорювачів і 22 апарати МРТ. Фізично вони будуть доставлені цього року. Перші лінійники ми очікуємо наприкінці червня, МРТ теж улітку, але трохи пізніше", - сказав він на брифінгу в середу.

Адаманов зазначив, що одним із перших за готовністю, куди буде поставлено лінійні прискорювачі, буде Національний інститут раку (НІР), водночас в інших регіонах України також є медзаклади, які вже готові до прийому обладнання.

Як повідомлялося, 2023 року МОЗ придбало 15 лінійних прискорювачів Elekta Harmony, заощадивши на закупівлі майже 500 млн грн. Устаткування було закуплено в компанії ТОВ "Медрадіофізика-Плюс", яка запропонувала ціну в 541 млн грн, або 36 млн грн за одиницю за очікуваної вартості закупівлі 1 млрд грн, або 68 млн грн за одиницю.

Обладнання планували поставити в медзаклади Сумської, Рівненської, Чернівецької, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Волинської, Івано-Франківської, Одеської, Кіровоградської, Харківської та Київської областей.

Теги: #медзакупівлі

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