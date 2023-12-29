Керівники клінік з 20 областей України пройшли тренінг гумагентства Zdorovi

Керівники клінік з 20 областей України пройшли тренінг циклу антикризових тренінгових модулів «Лідерство під час кризи» гуманітарного агентства Zdorovi.

Як повідомляється в прес-релізі Zdorovi, в освітній програмі, яка тривала три місяці, взяли участь 63 керівники лікарень із 20 областей України, понад 200 учасників переглянули відеозаписи тренінгів.

Крім того, гумагентство в межах проєкту «Барометр» проводить дослідження стану медичної галузі під час війни.

«Команда Zdorovi співпрацює з великою базою лікарень, керівники та медичні працівники яких під час опитування отримують можливість поділитися реальними проблемами у своїх медичних закладах та галузі загалом. На основі цих відповідей створюється аналіз та звіт, який є основою створення ефективної стратегії допомоги від іноземних донорів на наступний період», - зазначають у гумагентстві.

Після закінчення опитування аналітики Національного агентства гуманітарної допомоги Zdorovi підготують та оприлюднять звіт за результатами проекту.

Нацагентство гумдопомоги Zdorovi визнано критично важливим підприємством для функціонування української медицини. Масштабна гуманітарна робота Zdorovi проходить у співпраці з міжнародними партнерами, серед яких ІСАР Єднання, RAZOM for UKRAINE, NOVA Ukraine, Americares, Philips, Нідерландська рада біженців, GIZ, Projecten Vastenactie та інші благодійні фонди та організації.