Медицина

18:58 06.12.2023

У поточному епідсезоні на грип, ГРВІ та COVID-19 перехворіли вже 1,3 млн українців - Кузін

1 хв читати
У поточному епідсезоні на грип, ГРВІ та COVID-19 перехворіли вже 1,3 млн українців - Кузін

У поточному епідсезоні 2023-2024 рр. на грип, ГРВІ та COVID-19 перехворіли вже 1,3 млн українців, що на 40% більше, ніж роком раніше, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"У показниках за кількістю людей, справді, зараз хворіють більше", - сказав він в інтерв'ю на каналі "Доктор Булавінова" в середу.

Водночас Кузін зазначив, що наразі COVID-19 "становить невелику частку від загальної маси грипу та респіраторних інфекцій" - близько 6%.

"Ми бачимо в переважній більшості саме грип та ГРВІ, але водночас грип і COVID-19 продовжують забирати життя українців. Сумарно з жовтня було зареєстровано 340 смертей. Це доволі високі показники. Це те, що увійшло в офіційну статистику", - сказав він.

Кузін також повідомив, що наразі фіксують приблизно 130-150 тис. захворювань на грип, COVID-19 та ГРВІ на тиждень, госпіталізують приблизно 4 тис. осіб.

"Зараз справді пік епідемічного підйому, який триватиме до середини січня наступного року", - сказав він.

Теги: #моз #кузін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:44 06.12.2023
Через війну Україна змушена відтермінувати оновлення Національного календаря щеплень - головний санлікар

Через війну Україна змушена відтермінувати оновлення Національного календаря щеплень - головний санлікар

18:36 06.12.2023
Система охорони здоров'я України готова забезпечити збереження вакцин в умовах можливих блекаутів - головний санлікар

Система охорони здоров'я України готова забезпечити збереження вакцин в умовах можливих блекаутів - головний санлікар

18:09 28.11.2023
Антибіотикорезистентність стає проблемою під час лікування поранених бійців - МОЗ

Антибіотикорезистентність стає проблемою під час лікування поранених бійців - МОЗ

19:25 21.11.2023
МОЗ: Розсилка повідомлень про дефіцит ліків через відмову від російських препаратів це фейк та ІПСО країни-агресора

МОЗ: Розсилка повідомлень про дефіцит ліків через відмову від російських препаратів це фейк та ІПСО країни-агресора

12:00 21.11.2023
Існує необхідність у розробці стандартів надання медичної допомоги пацієнтам із травмами, пов'язаними з бойовими діями – перший заступник міністра охорони здоров'я

Існує необхідність у розробці стандартів надання медичної допомоги пацієнтам із травмами, пов'язаними з бойовими діями – перший заступник міністра охорони здоров'я

18:56 17.11.2023
Банк розвитку Ради Європи вперше надасть Україні EUR100 млн, одержувачем стане МОЗ

Банк розвитку Ради Європи вперше надасть Україні EUR100 млн, одержувачем стане МОЗ

16:17 06.11.2023
На Вінниччині на сьогодні підтверджено 245 випадків гепатиту А - Кузін

На Вінниччині на сьогодні підтверджено 245 випадків гепатиту А - Кузін

18:47 02.11.2023
МОЗ спростовує інформацію про запровадження карантину через спалах гепатиту А

МОЗ спростовує інформацію про запровадження карантину через спалах гепатиту А

15:50 02.11.2023
Система відряджень медиків на прифронтові території показала свою ефективність - заступниця міністра охорони здоров'я Карчевич

Система відряджень медиків на прифронтові території показала свою ефективність - заступниця міністра охорони здоров'я Карчевич

19:07 31.10.2023
ВООЗ і МОЗ України відкрили модульні медзаклади первинки у прифронтових населених пунктах Циркуни та Гракове

ВООЗ і МОЗ України відкрили модульні медзаклади первинки у прифронтових населених пунктах Циркуни та Гракове

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Спричинений війною високий рівень стресу може провокувати напади переїдання й ендокринні порушення - думка

В Україні вже повністю або частково відновлено понад 750 медзакладів - Шмигаль

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

На підтоплених територіях фіксують поодинокі випадки інфекційних захворювань - головний санлікар

Зеленський переніс День медпрацівників на 27 липня - указ

ОСТАННЄ

Загальнонаціональний карантин щодо COVID-19 та ГРВІ запроваджувати не будуть, на рівні областей можуть вводити певні обмеження

Майже 9800 випадків ВІЛ-інфекції та 2750 випадків СНІДу виявлено в Україні у 2023 р.

Епідпоріг щодо COVID-19 перевищено в трьох областях України

ТЧХУ вчить працівників освіти надавати психологічну допомогу

Понад 200 тис. доз вакцини проти COVID-19 від Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ доправлено в Україну для безоплатних щеплень

В Україні виготовляють 2 тис. протезів нижніх кінцівок і 200 протезів верхніх кінцівок на місяць - Мінсоцполітики

Рівень готовності медсистеми до можливих блекаутів дасть змогу забезпечити безперебійну роботу клінік - Ляшко

Депутати пропонують урегулювати закупівлю медтоварів через систему електронних каталогів

АМКУ рекомендував фармкомпаніям утриматися від необґрунтованих обмежень замовлень і відмов дистриб'юторам

CSD LAB відкрила нові лабораторні офіси в Черкасах і Миколаєві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА