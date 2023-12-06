У поточному епідсезоні на грип, ГРВІ та COVID-19 перехворіли вже 1,3 млн українців - Кузін

У поточному епідсезоні 2023-2024 рр. на грип, ГРВІ та COVID-19 перехворіли вже 1,3 млн українців, що на 40% більше, ніж роком раніше, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"У показниках за кількістю людей, справді, зараз хворіють більше", - сказав він в інтерв'ю на каналі "Доктор Булавінова" в середу.

Водночас Кузін зазначив, що наразі COVID-19 "становить невелику частку від загальної маси грипу та респіраторних інфекцій" - близько 6%.

"Ми бачимо в переважній більшості саме грип та ГРВІ, але водночас грип і COVID-19 продовжують забирати життя українців. Сумарно з жовтня було зареєстровано 340 смертей. Це доволі високі показники. Це те, що увійшло в офіційну статистику", - сказав він.

Кузін також повідомив, що наразі фіксують приблизно 130-150 тис. захворювань на грип, COVID-19 та ГРВІ на тиждень, госпіталізують приблизно 4 тис. осіб.

"Зараз справді пік епідемічного підйому, який триватиме до середини січня наступного року", - сказав він.