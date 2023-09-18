За програмою медевакуації за кордон на лікування відправлено понад 4 тис. українців, зокрема 650 дітей - Ляшко

За програмою медичної евакуації з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну на лікування за кордон відправлено понад 4 тис. українців, зокрема 650 дітей.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я з посиланням на міністра Віктора Ляшка, програма медевакуації, а також ментальне здоров'я та євроінтеграція - серед пріоритетних напрямів співпраці України та Єврокомісії у сфері охорони здоров'я.