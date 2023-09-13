В Україні фіксують зростання звернень по медичну допомогу через укуси бродячих тварин і зростання паразитарних захворювань - Кузін

В Україні спостерігається зростання звернень по медичну допомогу через укуси бродячих тварин, а також зростання паразитарних захворювань, повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

"В останні декілька місяців ми спостерігаємо зростання звернень по медичну допомогу через укуси бродячих тварин", - сказав він в ефірі Національного телемарафону у вівторок.

За словами заступника міністра, для профілактики захворювань на сказ застосовують вакцину.

Крім того, Кузін повідомив про зростання паразитарних захворювань.

"Зростання паразитарних захворювань, найімовірніше, пов'язане з досить тривалим перебуванням у бомбосховищах деяких населених пунктів або на деяких територіях", - сказав він.

Водночас Кузін зазначив, що основні спричинені війною епідеміологічні ризики пов'язані із захворюваннями на гострі кишкові інфекції.

"Це, з одного боку, характерно для літнього періоду. Найбільший ризик наразі у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, оскільки це регіони, де ще не повністю подолано наслідки теракту на Каховській ГЕС. З іншого боку, це регіони, де досить велика кількість тимчасово переміщених осіб і досить велика концентрація населення", - сказав він.