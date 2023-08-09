Медицина

12:44 09.08.2023

Вода на постраждалих від затоплення територіях півдня України самоочищається, але в ґрунті присутні сліди фекального забруднення - головний санлікар

2 хв читати
Вода на постраждалих від затоплення територіях півдня України самоочищається, але в ґрунті присутні сліди фекального забруднення - головний санлікар

Вода на територіях півдня України, які постраждали від затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, самоочищається, але в ґрунті присутні сліди фекального забруднення, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Ми бачимо, що вода самоочищується і приходить у відповідну норму. Щодо ґрунтів ми продовжуємо проведення досліджень на токсикологічні показники, але в переважній більшості по населених пунктах ми бачимо перевищення саме за паразитологічними показниками, тобто це ознака фекального забруднення", - сказав він в ефірі телемарафону в середу.

Кузін наголосив, що фекальне забруднення і паразитарне навантаження на ґрунт у постраждалих від затоплення регіонах не дає змоги вирощувати там овочеві культури.

"Продукти, зібрані з таких ґрунтів або вирощені в приватних домогосподарствах мають бути обов'язково вимиті чистою водою гарантованої якості для того, щоб не було спалаху захворювань", - сказав він.

Водночас Кузін наголосив, що "під впливом сонячного проміння мікроорганізми доволі швидко гинуть у навколишньому середовищі, тож ризики інфікування пилом мінімальні, найбільший ризик - токсичного ураження або алергічного навантаження".

Кузін також повідомив, що заборону на вилов риби "подовжено і пов'язано це з тим, що, на жаль, у воді, особливо річковій, ми дуже часто фіксуємо, що риба містить саме ботулотоксин, що може викликати небезпечне інфекційне захворювання «ботулізм»".

"Ми фіксуємо поки що поодинокі випадки, але це спричинено тим, що сувора заборона почала діяти вже невдовзі після теракту. Така заборона буде ще діяти деякий час", - сказав він.

Кузін також рекомендував "почекати з кавунами, які вирощені в Одеській області".

Теги: #моз #кузін #каховська_гес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:41 07.08.2023
МОЗ України підготувало зміни до нормативної бази для врегулювання процесу переливання крові бойовими медиками

МОЗ України підготувало зміни до нормативної бази для врегулювання процесу переливання крові бойовими медиками

16:31 04.08.2023
Кабмін передбачив виплати за втрачений урожай овочів на городах через підрив Каховської ГЕС - Шмигаль

Кабмін передбачив виплати за втрачений урожай овочів на городах через підрив Каховської ГЕС - Шмигаль

13:01 01.08.2023
Показники охоплення обов'язковими щепленнями нижчі за минулорічні - Кузін

Показники охоплення обов'язковими щепленнями нижчі за минулорічні - Кузін

12:10 26.07.2023
Потрібно було вчити цивільних медиків працювати з ВЛК, оскільки проведення військово-лікарської експертизи має свої вимоги – заступниця міністра охорони здоров'я

Потрібно було вчити цивільних медиків працювати з ВЛК, оскільки проведення військово-лікарської експертизи має свої вимоги – заступниця міністра охорони здоров'я

23:08 20.07.2023
Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС 31 людина загинула – Клименко

Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС 31 людина загинула – Клименко

18:48 20.07.2023
У Києві представили рекомендації ЮНЕСКО щодо порятунку культурної спадщини на територіях, які постраждали від руйнування Каховської ГЕС

У Києві представили рекомендації ЮНЕСКО щодо порятунку культурної спадщини на територіях, які постраждали від руйнування Каховської ГЕС

16:33 18.07.2023
Уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт щодо початку відбудови Каховської ГЕС - Шмигаль

Уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт щодо початку відбудови Каховської ГЕС - Шмигаль

16:27 14.07.2023
Волонтери ТЧХУ надали психологічну допомогу понад 600 постраждалим унаслідок руйнування Каховської ГЕС

Волонтери ТЧХУ надали психологічну допомогу понад 600 постраждалим унаслідок руйнування Каховської ГЕС

13:24 14.07.2023
Для відновлення промислових овочесховищ потрібно понад 10 млрд грн інвестицій - думка

Для відновлення промислових овочесховищ потрібно понад 10 млрд грн інвестицій - думка

10:44 14.07.2023
Мінкульт працює над планом заходів із порятунку культурної спадщини на постраждалих від руйнування Каховської ГЕС територіях

Мінкульт працює над планом заходів із порятунку культурної спадщини на постраждалих від руйнування Каховської ГЕС територіях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні вже повністю або частково відновлено понад 750 медзакладів - Шмигаль

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

На підтоплених територіях фіксують поодинокі випадки інфекційних захворювань - головний санлікар

Зеленський переніс День медпрацівників на 27 липня - указ

МОЗ не виключає загрози спалаху холери внаслідок руйнування дамби в Новій Каховці

ОСТАННЄ

Канадсько-українська фундація передала Україні 100 систем життєзабезпечення MOVES SLC

Центр реабілітації "Реабіцентр" відкриється на базі Інституту травматології та ортопедії НАМНУ

Стартував проєкт ТЧХУ та Данського Червоного Хреста з підтримки психічного здоров'я постраждалих від війни

Переливання крові бойовими медиками на дошпитальному етапі збільшить потребу в крові групи І (-) – представник МОЗ

Бойові медики зможуть переливати кров після проходження відповідної підготовки МОЗ - Маляр

Український Червоний Хрест відновив приміщення Ірпінської філії Інституту серця

Заборона бойовим медикам переливати кров пораненим бійцям на догоспітальному етапі може бути критичною для порятунку життя

ТЧХУ реалізовує пілотний проєкт із телемедицини в Полтавській області

В Україні вже повністю або частково відновлено понад 750 медзакладів - Шмигаль

ЗСУ розробили кроки та організаційні зміни для вирішення проблеми у сфері тактичної медицини - заява Генштабу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА