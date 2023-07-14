Медицина

17:36 14.07.2023

Медмережа "Добробут" надаватиме медичну допомогу пацієнтам центру Superhumans

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Медмережа "Добробут" надаватиме медичну допомогу пацієнтам центру Superhumans

Медична мережа "Добробут" і центр протезування та реконструктивної хірургії Superhumans уклали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю, в рамках якого пацієнти, які подали заявки на протезування в Superhumans і потребують додаткового лікування перед протезуванням, отримуватимуть медичну допомогу в лікувально-діагностичному центрі "Добробут".

Як повідомляється у пресрелізі медмережі, пацієнти Superhumans також можуть проходити фізичну реабілітацію в реабілітаційному відділенні "Добробуту".

Пацієнти отримуватимуть лікування безкоштовно завдяки підтримці благодійних фондів Direct Relief і Dobrobut Foundation.

У "Добробуті" наголосили, що під час повномасштабної війни кількість ампутацій в Україні порівняно з минулими роками зросла в середньому втричі.

"Сьогодні в Superhumans Center чекають на протезування понад 300 пацієнтів. Із них близько 20% потребують додаткового лікування та операцій із формування кукси та підготовки до протезування. Саме тому тісна співпраця та обмін досвідом між Superhumans, що допомагає українцям з ампутаціями отримати якісні протези, та медичною мережею "Добробут", яка надає сучасну медичну допомогу, є такою важливою сьогодні", - наголосили в "Добробуті".

"Добробут" - одна з найбільших в Україні приватних медмереж. До неї входять 17 медичних центрів у Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія й аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей і дорослих за більше ніж 75 медичними напрямами. Щорічно фахівці "Добробуту" проводять понад 7000 операцій. У мережі працюють 2700 співробітників.

Із перших днів війни лікувально-діагностичний центр "Добробуту" в Києві безоплатно надавав ургентну меддопомогу захисникам України та населенню в режимі 24/7. Завдяки діяльності благодійних фондів Direct Relief International і "Добробут" у ЛДЦ "Добробут" можуть отримати безоплатну допомогу поранені військові та люди, які опинилися в скрутному становищі через війну. "Добробут" став першою приватною мережею в Україні, що отримала фінансування від федерального уряду США. За підтримки Корпорації міжнародного фінансування США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) "Добробут" побудує сучасний центр фізичної реабілітації.

Superhumans Center - всеукраїнський сучасний центр протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни дорослих і дітей. Усі послуги центру - безкоштовні.

Місія Superhumans - побудувати в Україні високоякісну експертизу протезування та високотехнологічних медичних втручань, привнести в Україну найкращі медичні практики.

Перший Superhumans Center запрацював у Львові у квітні 2023 року, і відтоді було запротезовано близько 40 пацієнтів. Центр має власне виробництво протезів, обладнане Ottobock, відділення реабілітації, басейн, відділення гідротерапії, відділення психологічної підтримки. Найближчим часом також почне працювати відділення реконструктивної хірургії. Також планується відкриття клінік Superhumans в інших українських містах.

Теги: #добробут #superhumans

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