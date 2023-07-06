Кабмін затвердив порядок задоволення потреб сил оборони в донорській крові в умовах воєнного стану

Кабінет Міністрів затвердив порядок задоволення потреб сил безпеки і сил оборони в донорській крові та компонентах крові в умовах воєнного стану.

Згідно з постановою уряду №681 від 30 червня, цей порядок визначає механізм задоволення потреб у донорській крові та компонентах крові в умовах воєнного стану складових сил безпеки і сил оборони, а саме: Збройних сил, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, розвідувальних органів.

Порядок передбачає, що сили безпеки та сили оборони:

після запровадження воєнного стану призначають регіональних координаторів для визначених зон відповідальності;

організовують та забезпечують транспортування донорської крові та компонентів крові від опорного суб'єкта системи крові до допоміжних тимчасових банків крові та місць дислокації медичних підрозділів;

забезпечують належне матеріально-технічне забезпечення зберігання та використання донорської крові медичними підрозділами згідно з вимогами законодавства;

зокрема забезпечують належний захист донорської крові від шкідливого впливу на організм.

Сили безпеки та оборони також мають інформувати Центр трансплант-координації про:

потребу в донорській крові та компонентах крові;

первинні прогнозовані обсяги тижневої потреби в донорській крові та компонентах;

призначених регіональних координаторів для визначених зон відповідальності;

прогнозовану потребу в допоміжних тимчасових банках крові з пропозицією щодо їх кількості та розташування з урахуванням місць дислокації медичних підрозділів;

очікуване зростання потреби у додаткових обсягах донорської крові та компонентів крові;

прогнозовані потреби в додаткових обсягах крові та компонентів крові;

очікувані обсяги потреб у донорській крові.

Порядок також визначає дії: регіональних координаторів, медичних підрозділів, Міністерства охорони здоров'я, Центру трансплант-координації та обласних військових адміністрацій.