Медицина

10:02 06.07.2023

Кабмін затвердив порядок задоволення потреб сил оборони в донорській крові в умовах воєнного стану

2 хв читати
Кабмін затвердив порядок задоволення потреб сил оборони в донорській крові в умовах воєнного стану

Кабінет Міністрів затвердив порядок задоволення потреб сил безпеки і сил оборони в донорській крові та компонентах крові в умовах воєнного стану.

Згідно з постановою уряду №681 від 30 червня, цей порядок визначає механізм задоволення потреб у донорській крові та компонентах крові в умовах воєнного стану складових сил безпеки і сил оборони, а саме: Збройних сил, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, розвідувальних органів.

Порядок передбачає, що сили безпеки та сили оборони:

  • після запровадження воєнного стану призначають регіональних координаторів для визначених зон відповідальності;
  • організовують та забезпечують транспортування донорської крові та компонентів крові від опорного суб'єкта системи крові до допоміжних тимчасових банків крові та місць дислокації медичних підрозділів;
  • забезпечують належне матеріально-технічне забезпечення зберігання та використання донорської крові медичними підрозділами згідно з вимогами законодавства;
  • зокрема забезпечують належний захист донорської крові від шкідливого впливу на організм.

Сили безпеки та оборони також мають інформувати Центр трансплант-координації про:

  • потребу в донорській крові та компонентах крові;
  • первинні прогнозовані обсяги тижневої потреби в донорській крові та компонентах;
  • призначених регіональних координаторів для визначених зон відповідальності;
  • прогнозовану потребу в допоміжних тимчасових банках крові з пропозицією щодо їх кількості та розташування з урахуванням місць дислокації медичних підрозділів;
  • очікуване зростання потреби у додаткових обсягах донорської крові та компонентів крові;
  • прогнозовані потреби в додаткових обсягах крові та компонентів крові;
  • очікувані обсяги потреб у донорській крові.

Порядок також визначає дії: регіональних координаторів, медичних підрозділів, Міністерства охорони здоров'я, Центру трансплант-координації та обласних військових адміністрацій.

Теги: #воєнний_стан #донори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:24 02.06.2023
Понад 1000 українських дітей щороку потребують переливання крові через онкозахворювання - "ДонорUA"

Понад 1000 українських дітей щороку потребують переливання крові через онкозахворювання - "ДонорUA"

20:28 24.05.2023
Міжнародні донори нададуть Україні додатковий грант EUR17 млн на житлове кредитування для ВПО

Міжнародні донори нададуть Україні додатковий грант EUR17 млн на житлове кредитування для ВПО

11:20 19.05.2023
Під час воєнного стану в Києві заборонено навігацію суден, водних мотоциклів і засобів розваги на водних об'єктах - КМДА

Під час воєнного стану в Києві заборонено навігацію суден, водних мотоциклів і засобів розваги на водних об'єктах - КМДА

15:41 17.05.2023
Разумков вважає неможливим проведення виборів до закінчення війни

Разумков вважає неможливим проведення виборів до закінчення війни

20:39 16.05.2023
Жодних виборів в Україні під час воєнного стану бути не може - Данілов

Жодних виборів в Україні під час воєнного стану бути не може - Данілов

16:00 02.05.2023
ВР продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні до 18 серпня - нардеп

ВР продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні до 18 серпня - нардеп

20:52 01.05.2023
Президент вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

12:42 01.05.2023
У Раді очікують внесення Зеленським законопроєктів про продовження воєнного стану та мобілізації

У Раді очікують внесення Зеленським законопроєктів про продовження воєнного стану та мобілізації

09:18 26.04.2023
1 і 9 травня не будуть вихідними у 2023 році

1 і 9 травня не будуть вихідними у 2023 році

14:01 12.04.2023
Зеленський підписав закон про забезпечення права українців на пенсії в умовах воєнного стану

Зеленський підписав закон про забезпечення права українців на пенсії в умовах воєнного стану

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На підтоплених територіях фіксують поодинокі випадки інфекційних захворювань - головний санлікар

Зеленський переніс День медпрацівників на 27 липня - указ

МОЗ не виключає загрози спалаху холери внаслідок руйнування дамби в Новій Каховці

ВООЗ зафіксувала понад 1000 атак на систему охорони здоров'я України від початку повномасштабної війни

Від початку пандемії від COVID-19 померли понад 112 тис. українців - МОЗ

ОСТАННЄ

Ризик виникнення холери на півдні та сході України вищий, ніж в інших регіонах - лікар-інфекціоніст

Медмережа "Добробут" запустила відділення реабілітації та безкоштовну програму лікування для військових

Медмережа "Добробут" вивчає можливості роботи в межах ПМГ і контрактування НСЗУ

З 1 липня спливає пільговий період для ввезення необхідних для боротьби з COVID-19 товарів

В Україні практично не реєструють випадків госпіталізації до відділення інтенсивної терапії через COVID-19

Депутати мають намір удосконалити захист прав інтелектуальної власності на період війни для припинення блокування виходу на ринок нових ліків

Холероподібні вібріони не є збудниками холери, але можуть спричинити випадки харчових токсикоінфекцій - головсанлікар

Зеленський підтримує легалізацію ліків на основі канабісу

ДП МЗУ на кінець червня законтрактувало понад 56% закупівельного переліку 2023 року - керівник МЗУ

МЗУ поставило до клінік понад 74% закупівельного переліку 2022 року - голова підприємства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА