Медицина

14:53 23.06.2023

Медгрупа Adonis відкрила цілодобовий стаціонар у Києві

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Медгрупа Adonis відкрила цілодобовий стаціонар у Києві

Медгрупа Adonis відкрила цілодобовий соматичний стаціонар у Києві, який став сьомим стаціонаром Adonis у Києві.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в медмережі, стаціонар розпочав роботу в лівобережній частині Києва.

Згідно з пресрелізом, у стаціонарі зможуть проходити планове лікування і звертатися по екстрену допомогу пацієнти віком від 18 років. Він надаватиме допомогу за напрямами патологій серцево-судинної системи, неврологічних захворювань, а також за іншими нозологіями.

У медмережі зазначили, що пацієнти стаціонару можуть бути також транспортовані службою невідкладної допомоги Adonis, зокрема під час дії комендантської години.

У межах стаціонару працює власна лабораторія та діагностичний комплекс (КТ, рентген, ендоскопія). Медичну допомогу в стаціонарі надають лікарі понад 30 спеціальностей.

Adonis - мережа приватних медичних центрів для дорослих і дітей. Приватна клініка Adonis заснована понад 20 років тому. До її мережі входять 12 філій у Києві та області, зокрема два власні пологові будинки і лабораторія стовбурових клітин. У філіях клініки лікарі ведуть прийом за 66 медичними напрямами.

Теги: #стаціонар #adonis

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