Медицина

11:58 09.06.2023

Можуть виникнути епідемії в постраждалих від підтоплення районах, але МОЗ здійснює посилений епіднагляд

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Можуть виникнути епідемії в постраждалих від підтоплення районах, але МОЗ здійснює посилений епіднагляд

У постраждалих від підтоплення районах можуть виникнути епідемії, але Міністерство охорони здоров'я здійснює посилений епідеміологічний контроль, повідомило відомство в телеграм-каналі.

"На затоплених унаслідок теракту росіян на Каховській ГЕС територіях можуть виникнути хвороби, пов'язані з обмеженим доступом до чистої води, зокрема й холера. Однак у постраждалих від підтоплення та прилеглих до них районах здійснюється посилений епідеміологічний нагляд. Також збільшено запас усіх необхідних ліків", - повідомило відомство.

МОЗ уточнює, що спричинити холеру може змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, що може призвести до забруднення колодязів.

Водночас МОЗ закликає "не поширювати неперевірену інформацію".

"Слідкуйте за інформацією виключно з офіційних джерел", - наголошує міністерство.

МОЗ нагадує, що холера поширюється через забруднену воду та їжу. Вона спричинює сильну діарею, яка може призвести до різкого зневоднення організму. Якщо не почати лікування, сильне зневоднення може призвести до шоку, коми та смерті протягом кількох годин.

Теги: #моз #каховська_гес #епідемситуація

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