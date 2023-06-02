Медицина

13:12 02.06.2023

Від початку повномасштабного вторгнення 40% українських курців почали більше палити - Кузін

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Від початку повномасштабного вторгнення 40% українських курців почали більше палити - Кузін

Від початку повномасштабного вторгнення 40% українців, які вживають тютюнові вироби, почали більше палити, повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

"Серед тих, хто палить, від початку повномасштабного вторгнення 40% почали вживати трохи або значно більше тютюнових виробів. Найчастіше це, звісно, спроба подолати певні психологічні проблеми або стрес", - сказав він в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, коментуючи результати опитування щодо вживання тютюну за квітень 2023 року, проведеного ВООЗ у співпраці з МОЗ та Київським міжнародним інститутом соціології.

Кузін зазначив, що в рамках реалізації стратегії боротьби з тютюнопалінням МОЗ "робить усе можливе, щоб вживання тютюнових виробів було неприємним, некомфортним і максимально важким з точки зору запуску на ринок".

"Починаючи з 11 січня, на кожній пачці цигарок буде встановлено не лише медичне попередження, а й також буде розміщено відповідний малюнок, що візуалізуватиме наслідки паління", - сказав він.

Кузін наголосив, що використання таких малюнків на 20-30% зменшуватиме потяг або бажання діставати пачку і користуватися сигаретою.

Він також зазначив, що МОЗ підтримує заборону викладки сигарет у місцях їхнього продажу.

Кузін нагадав, що 11 липня 2023 р. набуде чинності норма закону, що забороняє рекламу е-сигарет і приладів для нагрівання тютюну. Крім того, МОЗ підтримує ініціативу народних депутатів щодо розширення заборони на використання смако-ароматичних добавок на всі тютюнові вироби.

Як повідомлялося, наразі в Україні діє семирічний план збільшення податку на тютюнові вироби до 2024 року. Така податкова політика є загальновизнаною у світі найкращою практикою.

Теги: #моз #паління #кузін

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