Мережа Recovery відкрила реабілітаційний центр для військових у Вінниці

Проект Recovery відкрив реабілітаційний центр для військових у Вінниці, в якому зможуть проходити реабілітацію до 1100 осіб на рік.

Згідно з пресрелізом проєкту реабілітаційних центрів, заснованого Віктором та Оленою Пінчуками, центр у Вінниці став четвертим мережі Recovery після аналогічних об'єктів у Києві, Дніпрі та Одесі.

Центр у Вінниці відкрито на базі реконструйованого за кошти проєкту колишнього відділення бальнеології в рамках механізму державно-приватного партнерства (ДПП). Центр оснащений найсучаснішими тренажерами для швидкої та результативної реабілітації широкого спектра травм, зокрема обладнанням для допомоги пораненим із мінно-вибуховими травмами.

У центрі працює мультидисциплінарна команда лікарів-реабілітологів, фахівці центру проходили навчання в рамках проєкту в Києві, Дніпрі та Одесі, уточнюють у пресрелізі.

При цьому наголошується, що стратегія Recovery полягає у створенні національної мережі реабілітаційних центрів на базі наявних державних закладів.

Як повідомлялося, Recovery планує збільшити кількість своїх центрів до 10. У них зможуть проходити реабілітацію до 11 тис. пацієнтів на рік.