В Одесі викрили псевдореабілітаційний центр, де незаконно утримували людей

В Одесі викрили організовану злочинну групу, яка під виглядом реабілітаційного центру незаконно позбавляла людей волі, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, фігуранти облаштували у приватному секторі одного з районів Одеси псевдореабілітаційний центр для нібито лікування алко- та наркозалежних. Насправді ж — це був об’єкт із суворою ізоляцією, де людей утримували проти їхньої волі, без медичних дозволів та належної фахової допомоги", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в четвер.

Організатором схеми виявився мешканець Харкова, який залучив до злочинної діяльності кількох знайомих та використав підконтрольну громадську організацію для прикриття діяльності "центру".

""Курс реабілітації" зводився до тотального контролю: примусова праця, обмеження сну, обливання холодною водою, написання релігійних текстів, покарання за порушення внутрішніх правил – у тому числі колективна відповідальність", - зазначається в повідомленні.

У межах слідства зафіксовано десятки подібних випадків, у тому числі – щодо п’яти неповнолітніх, яких звільнили під час проведення обшуків.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури організатору та 4 учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 146 КК України - незаконне позбавлення волі, викрадення людини, вчинені з корисливих мотивів, здійснені протягом тривалого часу, вчинені організованою групою.

За клопотанням прокурорів підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.