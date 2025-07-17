Інтерфакс-Україна
Події
12:24 17.07.2025

В Одесі викрили псевдореабілітаційний центр, де незаконно утримували людей

1 хв читати

В Одесі викрили організовану злочинну групу, яка під виглядом реабілітаційного центру незаконно позбавляла людей волі, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, фігуранти облаштували у приватному секторі одного з районів Одеси псевдореабілітаційний центр для нібито лікування алко- та наркозалежних. Насправді ж — це був об’єкт із суворою ізоляцією, де людей утримували проти їхньої волі, без медичних дозволів та належної фахової допомоги", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в четвер.

Організатором схеми виявився мешканець Харкова, який залучив до злочинної діяльності кількох знайомих та використав підконтрольну громадську організацію для прикриття діяльності "центру".

""Курс реабілітації" зводився до тотального контролю: примусова праця, обмеження сну, обливання холодною водою, написання релігійних текстів, покарання за порушення внутрішніх правил – у тому числі колективна відповідальність", - зазначається в повідомленні.

У межах слідства зафіксовано десятки подібних випадків, у тому числі – щодо п’яти неповнолітніх, яких звільнили під час проведення обшуків.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури організатору та 4 учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 146 КК України - незаконне позбавлення волі, викрадення людини, вчинені з корисливих мотивів, здійснені протягом тривалого часу, вчинені організованою групою.

За клопотанням прокурорів підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Теги: #одеса #фіктивний #реабілітаційний_центр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:09 11.07.2025
В Одесі 9 постраждалих внаслідок дронової атаки, 7 ушпиталені - обладміністрація

В Одесі 9 постраждалих внаслідок дронової атаки, 7 ушпиталені - обладміністрація

12:31 10.07.2025
Жінка з Одеси разом із донькою-підлітком підпалювали військовий транспорт та об'єкти Укрзалізниці

Жінка з Одеси разом із донькою-підлітком підпалювали військовий транспорт та об'єкти Укрзалізниці

10:05 07.07.2025
В Одесі та Сумській області 3 загиблих під російськими ударами, в Харкові 27 поранених

В Одесі та Сумській області 3 загиблих під російськими ударами, в Харкові 27 поранених

08:14 07.07.2025
Одна людина загинула в Одесі внаслідок ворожої атаки

Одна людина загинула в Одесі внаслідок ворожої атаки

18:12 05.07.2025
В Одесі погодили відкриття більше 20 пляжних зон

В Одесі погодили відкриття більше 20 пляжних зон

12:31 05.07.2025
СБУ кваліфікує вибух автомобіля в Одесі як спробу теракту

СБУ кваліфікує вибух автомобіля в Одесі як спробу теракту

10:37 05.07.2025
В Одесі вибухнув автомобіль, постраждав чоловік

В Одесі вибухнув автомобіль, постраждав чоловік

18:08 04.07.2025
Ціни на первинному ринку житла Одеси у першому півріччі зросли на 19% – "ЛУН"

Ціни на первинному ринку житла Одеси у першому півріччі зросли на 19% – "ЛУН"

11:01 03.07.2025
Ліквідація наслідків удару по Одесі завершена, постраждали 6 жителів

Ліквідація наслідків удару по Одесі завершена, постраждали 6 жителів

06:36 03.07.2025
З атакованої російськими БпЛА багатоповерхівки в Одесі рятувальники евакуювали 50 осіб

З атакованої російськими БпЛА багатоповерхівки в Одесі рятувальники евакуювали 50 осіб

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США

Зеленський про очікування від нового уряду: Маємо гарантувати нашим воїнам впевненість у забезпеченні Сил оборони

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Координаційний штаб

ЦПД РНБО: Інформація про прорив росіян на фронті не відповідає дійсності

Рада призначила Юлію Свириденко прем'єром

ОСТАННЄ

Мецола і фон дер Ляєн привітали Свириденко з призначенням на посаду прем'єра

Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США

В Україні в найближчі дві доби очікуються значні дощі та грози

СБУ та Нацполіція викрили посадовця Міноборони, який розкрадав бюджетні кошти на ремонті бронетранспортерів ЗСУ

Зеленський про очікування від нового уряду: Маємо гарантувати нашим воїнам впевненість у забезпеченні Сил оборони

Єрмак про візит Келлога: Будемо рухатися до зміцнення обороноздатності, спільних проєктів та посилення тиску на Путіна

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Координаційний штаб

ЦПД РНБО: Інформація про прорив росіян на фронті не відповідає дійсності

Норми наказу Міносвіти про можливе закриття малокомплектних шкіл на прифронтових територіях буде скасовано - Федоров

Івановська обговорила із Секретаріатом мовного омбудсмена важливість збереження наступності у захисті української мови

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА