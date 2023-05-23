IT-компанія Yadro Systems у співпраці з лабораторією CSD LAB випустить на світовий ринок програму SlidePath

IT-компанія Yadro Systems у співпраці з найбільшою патоморфологічною лабораторією України CSD LAB до кінця 2023 року випустить на світовий і український ринок програму SlidePath.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в CSD LAB, до ключових функцій програмного забезпечення входять можливість створення електронної бази результатів, друку бланків результатів аналізів, сповіщення пацієнтів про готовність результатів і головне - контроль якості досліджень, починаючи з етапу маркування зразків біоматеріалів до видачі результату.

"Цього року ми запускаємо цей продукт на ринок України та світу. Ми побачили досить велику перспективу у створенні цієї програми, адже не лише в Україні, а й загалом у світі є потреба значної автоматизації патоморфологічних лабораторій", - зазначив один із засновників Yadro Systems Ярослав Недашковський.

Серед основних переваг підключення SlidePath він відзначив, зокрема, зручний user-friendly інтерфейс, що дає змогу легко освоїти та швидко впровадити в роботу лабораторно-інформаційну систему.

Компанія Yadro Systems була створена в Україні 2021 року та об'єднала в собі спеціалістів з IT-індустрії, штучного інтелекту, управління лабораторною справою та патоморфологів для створення програмного забезпечення - медичної інформаційної системи для патоморфологічних та молекулярно-генетичних лабораторій.

CSD LAB - одна з провідних лабораторій України, що забезпечує проведення понад 1,5 тис. аналізів: від загального аналізу крові до визначення генетичних порушень у пухлині методом NGS. Уже 13 років залишається однією з найбільших патоморфологічних лабораторій у Східній Європі.