Більшість названих фейковими записів в електронній системі охорони здоров'я виявилися достовірними - заступник міністра

Більшість записів, внесених до електронної системи охорони здоров'я, які пацієнти назвали фейковими, за підсумками перевірок виявилися достовірними, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"Пости (у соціальних мережах - ІФ-У), у яких йшлося про фейкові записи, ми перевірили. У більшості випадків виявилося, що такі візити були, і записи в електронній системі охорони здоров'я підтвердилися", - сказала вона в ефірі телемарафону у вівторок, коментуючи інформацію в соціальних мережах про те, що лікарі вносять в електронну систему охорони здоров'я фейкові записи для отримання додаткової оплати в межах Програми медичних гарантій.

Карчевич наголосила, що більшість записів, які пацієнти сприйняли як фейкові, стосувалися вакцинації або дистанційних консультацій, які дійсно було проведено.

Водночас заступник міністра уточнила, що в середньому приблизно 10% записів, які подають на оплату, не проходять перевірки. Зазвичай ідеться про помилки внесення даних, проте в разі виявлення можливого шахрайства інформацію передають у правоохоронні органи.

"Останніми місяцями було відкрито кілька кримінальних справ", - нагадала Карчевич.

Як повідомлялося, деякі користувачі соціальних мереж заявили, що виявили у своїх особистих кабінетах медичних інформаційних систем записи, які вони вважають фейковими.